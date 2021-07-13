Handelsblatt: «Северный поток — 2» планируют запустить уже в этом году

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершится ещё этим летом, заявил в интервью Handelsblatt гендиректор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. А ввод в эксплуатацию произойдёт уже в этом году. По его словам, российская сторона выполнила все свои обязательства, а вот непредсказуемая санкционная политика США подрывает доверие.
Строительство трубопровода по дну Балтийского моря «Северный поток — 2» завершится ещё этим летом, заявил в интервью Handelsblatt гендиректор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. По его словам, на данный момент трубопровод завершён на 98%. Недостающие же 2% касаются одной из двух линий. Другая уже полностью построена, добавил он.
Варниг также заверил, что транзит газа из России в Европу через Украину продолжится и после 2024 года, когда закончится действующий договор. Москва заключила его с Киевом в качестве аванса, а объёмы поставок даже превысили ожидаемые, но потом своими санкционными угрозами США всё равно добились остановки строительства «Северного потока — 2», что привело к задержке запуска газопровода на полтора года и убыткам в размере сотен миллионов долларов. «Это отчётливо показало, насколько непредсказуема американская политика, и серьёзно подорвало доверие России», объяснил Варниг. При этом он не исключает, что возможно принятие новых штрафных мер, что выведет экономическую войну на новый уровень.
Действия США усложнили работу над трубопроводом и в том, что касается сертификации, продолжил гендиректор Nord Stream 2 AG: «Но мы работаем над решением и уверены, что найдём путь». «В результате трубопровод будет соответствовать всем сертификационным и международным требованиями», — заявил он и добавил, что цель компании — ввести трубопровод «в эксплуатацию ещё в этом году».
По его словам, в отношениях России и Германии возникла «зияющая бездна»: «Особенно в последние два года не хватает диалога и личных встреч. Это приводит к тому, что позиции расходятся всё сильнее». Но встреча президента США Джо Байдена с главой Кремля Владимиром Путиным была «обнадёживающим сигналом». Он надеется, что дальше всё будет продолжаться в том же духе. И Германия сможет сыграть в этом важную роль посредника.
Также Варниг уверен, что в краткосрочной перспективе отказаться от природного газа не получится. По его словам, этот промежуточный энергоноситель ещё долгое время будет востребован. Он не исключает, что на фоне развития цифровых технологий и электромобильности, а также отказа от угольной энергетики спрос на голубое топливо может даже вырасти. В химической промышленности природный газ также продолжит играть важную роль.
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