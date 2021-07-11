Der Spiegel: кандидата в канцлеры ФРГ призвали быть пожёстче к «Северному потоку — 2»

«Северный поток — 2» является, в первую очередь, геополитическим проектом, с помощью которого Россия получит возможность дополнительного давления на Украину, пишет Der Spiegel, ссылаясь на слова эксперта по внешней политике от ХДС Родериха Кизеветтера. Отмечается, что это противоречит точке зрения кандидата в канцлеры от ХДС Армина Лашета, не раз заявлявшего, что газопровод является чисто экономическим проектом. Кизеветтер же призвал реалистичнее смотреть на политику России: впрочем, и он признал, что останавливать проект сейчас уже слишком поздно.

Практически ни один инфраструктурный проект не вызывает столько споров, сколько «Северный поток — 2», пишет Der Spiegel. Против газопровода выступают сразу несколько стран Европы и США, что осложняет их отношения с ФРГ.

Как отмечает издание, «Северный поток — 2» может стать одной из важных предвыборных тем в Германии. По мнению представителя партии ХДС по внешней политике Родериха Кизеветтера, немецкая правящая партия должна занять более критическую позицию в отношении газопровода. «Северный поток — 2 в первую очередь является геополитическим проектом, с помощью которого Россия намеревается исключить Украину из транзита газа в Европу», — приводит издание слова Кизеветтера, подчёркивающего, что газопровод не является исключительно экономическим проектом.

Между тем, о том, что газопровод имеет лишь экономическое значение, долго говорили и Ангела Меркель, и нынешний кандидат в канцлеры от ХДС Армин Лашет, напоминает Der Spiegel. Однако Кизеветтер приводит в своём исследовании множество аргументов против «Северного потока — 2»: по его мнению, новый газопровод даст Москве новые возможности в давлении на Украину. С экономической точки зрения проект не столь важен, поскольку большую часть экспортной выручки Россия получает от продажи нефти. Кроме того, Кизеветтер критикует экологическую составляющую проекта.

При этом Кизеветтер считает, что останавливать постройку сейчас уже бессмысленно, отмечает Der Spiegel. Однако пуск газопровода должен обязательно быть сопряжён с «надёжным энергообеспечением восточноевропейских стран, а также с проверенными гарантиями со стороны России, предусматривающими прямые поставки чётко определённых объёмов газа на Украину».

Что касается самого Лашета, то он также не исключает возможной приостановки импорта газа по «Северному потоку — 2», пишет издание. По его словам, такие условия уже были обговорены с Владимиром Путиным: Германия сможет остановить поставки по газопроводу даже после его пуска, в случае если Россия попробует использовать «Северный поток — 2» против Украины. Кизеветтер призвал Берлин реалистичнее смотреть на отношения с Россией, пишет Der Spiegel. Эксперт отметил, что Россия нацеленно преследует свои стратегические интересы — и символические санкции не изменят её поведения.