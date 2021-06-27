Bloomberg: США и Германия намерены помочь Украине из-за «Северного потока — 2»

США и Германия стремятся заключить соглашение, подразумевающее строительство новых электростанций и развитие инфраструктуры Украины, передаёт Bloomberg. Отмечается, что таким образом Вашингтон и Берлин надеются перечеркнуть геополитические преимущества Москвы после завершения строительства газопровода «Северный поток — 2».

США и Германия изучают вопрос укрепления энергетического сектора Украины, чтобы «свести на нет геополитические преимущества Москвы после завершения строительства спорного газопровода «Северный поток — 2», сообщает Bloomberg.

По данным анонимных источников агентства, знакомых с ходом переговоров, стороны могут взять на себя обязательства укрепить украинскую инфраструктуру и компенсировать Киеву транзитные сборы, которые будут потеряны из-за того, что «Северный поток — 2» идёт в обход Украины.

Возможными мерами, которые обсуждались двумя сторонами, источники назвали инвестиции для строительства электростанций на Украине, развития инфраструктуры и наращивания поставок сырья из страны. Кроме того, в Германии заявили о готовности начать переговоры с Россией о продлении транзита российского газа через Украину.

Как пишет Bloomberg, стороны также обсуждали «спорную идею» приостанавливать поставки по «Северному потоку — 2» в случае, если Россия «попытается оказывать давление на Украину». Тем не менее в Берлине выступили против, подчеркнув, что не хотят использовать газопровод в качестве «политического оружия». Более того, даже в Вашингтоне не уверены, что подобное предложение осуществимо с технической точки зрения, если Москва продолжит закачивать газ в трубопровод.

При этом США допустили введение новых санкций, если Россия попытается сократить поставки сырья через Украину.

Тем не менее источники по-разному оценили прогресс в переговорах между США и Германией. Так, один из них счёл, что проект соглашения уже готов, тогда как, по мнению другого, настолько далеко обсуждения не продвинулись.

Как стало известно новостному агентству, официальные лица надеются на то, что предварительное соглашение будет подготовлено к визиту канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтон, запланированному на июль.

«Визит канцлера в Вашингтон был бы подходящим моментом, но от этого мы, разумеется, не можем зависеть», — заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Впрочем, Bloomberg отмечает, что обсуждаемые предложения могут и вовсе вызвать недовольство конгресса США, так как они похожи на те, что прежде «не смогли сдержать Россию».

Как напоминает агентство, отказавшись от идеи остановить строительство «Северного потока — 2», администрация главы Белого дома Джо Байдена сменила курс, сочтя, что слишком поздно помешать строительству, так как оно завершено на 90%. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, в настоящий момент США пытаются «сделать всё возможное», чтобы энергетическая безопасность Европы не только не была подорвана, но и была бы укреплена, как и положение Украины.