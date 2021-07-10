Польский эксперт: запуск «Северного потока — 2» откроет новую главу в истории нашего региона

Достаточно перекрыть кран с голубым топливом, а затем начать обсуждение различных тем, в том числе политических, чтобы понять, где в Европе заканчивается политика, а где начинается бизнес, говорит корреспондент TVP в Москве Томаш Ендрухов. В беседе с Poskie Radio он отмечает, что запуск «Северного потока — 2» откроет новую главу в истории Центральной Европы, как в политическом, так и в экономическом плане.

Украинские власти предостерегают от опасности запуска газопровода «Северный поток — 2», соединяющего Россию с Германией, как для их страны, так и для их соседей, сообщает Poskie Radio.

Запуск «Северного потока — 2» откроет новую главу в истории региона — как в политическом, так и в экономическом плане. «Пока у нас не получится диверсифицировать наши источники сырья, пока мы не будем в состоянии обеспечить энергетическую независимость совместно с нашими соседями, включая Украину, мы будем зависеть как от российской, так и от немецкой стороны», — сказал радиостанции корреспондент TVP в Москве Томаш Ендрухов.

«Достаточно перекрыть кран с голубым топливом, а затем начать обсуждение различных тем, в том числе политических, с совершенно другой позиции... это наглядно показывает, где заканчивается солидарность и начинается бизнес», — добавил он.

16 июня 2021 года в Женеве состоялась первая встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. По мнению корреспондента, ещё до окончания конференции российские СМИ назвали этот саммит безоговорочной победой Путина.

«Тот факт, что он встретился с президентом США, уже считается очень важным, это доказывает, что Путина воспринимают как партнёра. Во-вторых, ему удалось навязать повестку встречи, речь идёт о международной безопасности, борьбе с терроризмом и пандемией. Важно и то, что он смог отодвинуть на второй план неудобную тему, то есть вопрос об Алексее Навальном или по ситуации с российской оппозицией», — объяснил он. По мнению корреспондента, после встречи в Женеве можно заметить большое удовлетворение со стороны комментаторов и СМИ, поддерживающих российское правительство.