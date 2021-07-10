Польский эксперт: запуск «Северного потока — 2» откроет новую главу в истории нашего региона
Украинские власти предостерегают от опасности запуска газопровода «Северный поток — 2», соединяющего Россию с Германией, как для их страны, так и для их соседей, сообщает Poskie Radio.
Запуск «Северного потока — 2» откроет новую главу в истории региона — как в политическом, так и в экономическом плане. «Пока у нас не получится диверсифицировать наши источники сырья, пока мы не будем в состоянии обеспечить энергетическую независимость совместно с нашими соседями, включая Украину, мы будем зависеть как от российской, так и от немецкой стороны», — сказал радиостанции корреспондент TVP в Москве Томаш Ендрухов.
«Достаточно перекрыть кран с голубым топливом, а затем начать обсуждение различных тем, в том числе политических, с совершенно другой позиции... это наглядно показывает, где заканчивается солидарность и начинается бизнес», — добавил он.
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