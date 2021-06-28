Der Spiegel: кандидаты на пост Меркель пригрозили в случае необходимости перекрыть «Северный поток — 2»

Даже если «Северный поток — 2» будет достроен, в случае необходимости его можно будет в любой момент отключить, заявили во время дебатов кандидаты в канцлеры Германии от коалиции ХДС/ХСС Армин Лашет и СДПГ Олаф Шольц, сообщает Der Spiegel. Это можно будет сделать, если Россия начнёт оказывать давление на Украину, пояснили они. А претендент на пост главы ФРГ от зелёных Анналена Бербок вообще предложила не завершать проект.

Кандидаты в канцлеры Германии от коалиции Христианско-демократического союза и Христианского-социального союза, а также Социал-демократической партии Германии намерены приостановить поставки газа через «Северный поток — 2» в случае, если Россия будет оказывать давление на Украину, сообщает Der Spiegel. Об это они заявили во время дебатов, организованных немецкой телерадиокомпанией ARD и Мюнхенской конференцией по безопасности.

Если российский президент Владимир Путин не будет соблюдать правила и будет использовать проект против Украины, «его можно будет в любой момент остановить, даже если трубопровод будет достроен», сказал кандидат от коалиции ХДС/ХСС Армин Лашет. По его словам, в таком случае у его страны не будет оснований поддерживать «Северный поток — 2».

«Нарушение транзита газа для Украины и её безопасности повлекут за собой последствия для транзита через уже достроенный трубопровод», — вторил ему претендент на пост главы ФРГ от социал-демократов Олаф Шольц. При этом оба политика подчеркнули, что проект носит исключительно экономический характер и выступили за его завершение.

А вот кандидат от зелёных Анналена Бербок считает, что достраивать «Северный поток — 2» нельзя. По её словам, расчёт Путина заключается в том, чтобы использовать газовую зависимость для оказания давления на Запад и Украину. Она также обвинила своих оппонентов в том, что в вопросах внешней политики они делают слишком большой акцент на экономическую составляющюю.

В рамках дебатов Шольц также поддержал инициативу действующего канцлера Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона по проведению саммита Россия-ЕС. По его словам, с Путиным нужно говорить напрямую, как это делает, к примеру, глава Белого дома Джо Байден.