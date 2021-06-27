Das Erste: преемнику Меркель достанется тяжёлое внешнеполитическое наследие

Эпоха канцлера Ангелы Меркель подходит к концу, и вскоре кто-то другой станет «лицом» Германии на мировой арене, пишет Das Erste. Напряжённые отношения с Россией, системное соперничество с Китаем и переосмысление трансатлантических отношений — преемнику Меркель придётся иметь дело с целым рядом непростых задач.

Примечательный момент: в среду в Берлине канцлер и госсекретарь США стояли бок о бок перед камерами. Энтони Блинкен сказал: «У Соединенных Штатов нет лучшего партнёра, лучшего друга в мире, чем Германия». Для дипломатов вежливость — обычное дело. Но эти слова Блинкена далеки от рутины. Переосмысление трансатлантических отношений — одна из основных задач будущего правительства ФРГ, пишет Das Erste.

Ангела Меркель, чьи канцлерские полномочия подходят к концу, будет отвечать за её реализацию ещё в течение нескольких месяцев. После выборов в бундестаг определять общие направления внешней политики и политики безопасности и представлять Германию ​​на мировой арене будет уже кто-то другой. Бербок. Лашет. Шольц. Что они думают о роли Германии в мире? Чем различаются их позиции? Достаточно одного взгляда на заголовки газет этой недели, чтобы понять, что ждёт преемника Ангелы Меркель.

США ясно дают понять, что времена лозунга «Америка прежде всего!» подошли к концу. Они намерены полагаться на международное сотрудничество, отмечает издание. В свою очередь, они ожидают, что бремя ответственности будет разделено иначе. Европа и Германия должны настроится на более активную внешнюю политику, особенно в соседних странах. На этой неделе правительство Германии получило щедрую похвалу за посреднические усилия в Ливии.

Готов ли бундесвер взять на себя больше ответственности? Новому федеральному правительству придётся согласовывать общие позиции по спорным вопросам, таким как военные расходы или возможность применения ударных беспилотников. Последнее нападение на бундесвер в Мали ещё раз показало, что риски зарубежных операций крайне велики.

Отношения с Россией давно не находились на таком низком уровне. На саммите ЕС Меркель совместно с Макроном не смогла убедить других европейских лидеров в необходимости проведения встречи на высшем уровне с Владимиром Путиным. Предложение коллег поручить Еврокомиссии «предоставить варианты дополнительных ограничительных мер, включая экономические санкции», наоборот, было встречено с одобрением.

Как утверждает издание, газопровод «Северный поток — 2» в Балтийском море остаётся источником проблем. США опасаются, что «Россия может использовать этот проект для нанесения ущерба Украине». В конце концов, президент Байден пошёл Германии на уступки. На данный момент санкций против немецких компаний, участвующих в строительстве газопровода, введено не было, хотя внутри страны на Байдена оказывается значительное давление как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов.

Как быть с мощным в экономическом и военном отношении Китаем? ЕС называет страну «системным соперником». Но помимо конкуренции и противодействия с ним необходимо сотрудничать по таким важным глобальным вопросам, как борьба с изменением климата. США хотели бы, чтобы Запад выступал единым фронтом. Это неоднократно подчёркивал госсекретарь США Блинкен.

Позиции ХДС/ХСС, СДПГ и «Зелёных» расходятся и по вопросам будущего Европейского Союза. В ходе пандемии коронавируса Меркель была готова «перейти красную черту» и согласиться на совместный долг ЕС. Остается ли Фонд восстановления ЕС разовой акцией? Или возможно дальнейшее развитие в этом направлении? Список тем может быть расширен по желанию.

Меркель всё ещё остаётся канцлером. В середине июля она посетит Белый дом. Но прощание уже началось. Анналена Бербок, Армин Лашет и Олаф Шольц выстроятся в очередь, чтобы в ближайшие годы заняться заполнением «очень больших пробелов», передаёт Das Erste