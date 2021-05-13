Guardian: потенциального преемника Меркель обвинили в легитимизации антисемитизма

Экоактивистка Луиза Нойбауэр обвинила Армина Лашета, лидера ХДС и возможного преемника Ангелы Меркель на посту канцлера Германии, в легитимизации антисемитизма, пишет The Guardian. Как поясняет издание, с этими обвинениями она выступила из-за отказа Лашета исключить из партии бывшего главу контрразведки ФРГ Ханс-Георга Маасена.

Лидера ХДС Армина Лашета, возможного преемника Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ, обвинили в легитимизации антисемитизма за его отказ исключить из партии бывшего главу немецкой контрразведки Ханс-Георга Маасена, пишет The Guardian.



С таким обвинением в адрес Лашета выступила экоактивистка Луиза Нойбауэр.



Как напоминает издание, Ханс-Георг Маасен возглавлял Федеральную службу по защите конституции Германии до 2018 года, когда его досрочно отправили в отставку после того, как он раскритиковал иммиграционную политику Ангелы Меркель и сделал ряд заявлений, которые перекликались с крайне правыми взглядами.



Нойбауэр обвинила Маасена в распространении «антисемитского и расистского контента», а Лашету она заявила, что он, оставляя в партии бывшего главу контрразведки, легитимизирует подобные взгляды.



Лашет, который надеется сменить Меркель на посту канцлера в сентябре этого года, выступил в защиту Маасена. По словам лидера ХДС, экс-глава контрразведки не является антисемитом и не распространял антисемитские тексты.



«Если бы он так поступал, это было бы поводом исключить его из партии… Нет ничего, в чём я был бы настолько решителен, как антисемитизм», — подчеркнул Лашет.



Сам Маасен назвал обвинения Нойбауэр в свой адрес «необоснованными и безосновательными».



Хотя экоактивистка, как отмечает The Guardian, не привела никаких примеров в подтверждение своих слов, однако взгляды Маасена уже давно вызывают беспокойство в ХДС и за пределами партии. Из-за своих высказываний он уже неоднократно попадал в новости, говорится в материале.



Так, например, Маасен в своё время подвергся резкой критике за свой нелестный комментарий о попытках Германии взять на себя роль первопроходца в защите климата. Он тогда заявил в одном интервью: «Мы уже дважды пытались спасти мир, и каждый раз всё шло не так».