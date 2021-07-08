Польский эксперт: когда Россия стучит в двери, НАТО стоит рядом с Украиной

Хотя военно-морские учения Sea Brеeze 2021 уже проходят в 21-й раз, сейчас они имеют особое значение для Украины, потому что, кроме солидарности со стороны Запада, Киев сможет показать Москве, что ей лучше «не настраиваться на следующий акт агрессии», говорит эксперт из Института Центральной Европы Марта Драбчук. В беседе с Polskie Radio она заявила, что Запад явно демонстрирует Украине, что она не одна.

28 июня в акватории Чёрного моря стартовали военно-морские учения Sea Breeze 2021 с участием США и Украины. Учения в этом году самые масштабные за всю свою историю, ведь в них будут задействованы 32 боевых корабля, 40 самолётов и 5 тыс. военнослужащих из 17 стран — членов НАТО, сообщает Polskie Radio.

«Sea Breeze — это учения, которые проводятся регулярно. Они уже проходят в 21-й раз, поэтому это не новость в мире геополитики, но условия и атмосфера, ввиду действий России, безусловно, вносят некую новизну», — сказала радиостанции польский эксперт из Института Центральной Европы Марта Драбчук.

«Проведение этих учений в настоящих условиях, по мнению аналитика, — это явный сигнал для Украины о том, что она не одна. «Это сигнал о том, что государства — члены НАТО реагируют в кризисные ситуации, когда российская агрессия действительно стучится в дверь», — объяснила она. «Это очень значимое событие для Украины не только с точки зрения глобальной солидарности с ней, но и для того, чтобы показать Владимиру Путину, что предпринимать дальнейшие попытки агрессии будет не так просто, что это не останется без реакции со стороны стран — членов НАТО», — добавила она.

До того как учения начались, Россия открыла огонь по британскому кораблю, который вступил в её территориальные воды. «Россия испытывает нас на прочность в международном плане не только на море», — подчеркнула эксперт. Она указывает на использование подводных лодок, пропаганды, а также проведение кибератак и шпионских операций. «Наступление со стороны России имеет далекоидущие последствия»… Что касается возможных форм российского присутствия, то я не берусь исключать ничего», — резюмировала Марта Драбчук.