Telepolis: «Морской бриз» НАТО в Чёрном море рискует превратиться в шторм

У натовских учений Sea Breeze («Морской бриз») в Чёрном море большой потенциал для обострения напряжённости в регионе, пишет Telepolis. Особенно на фоне недавнего инцидента с британским эсминцем HMS Defender и российских манёвров у границы Украины. Противостояние многомиллиардных военных потенциалов грозит вызвать шторм, предостерегает немецкое издание.

В Чёрном море начались учения НАТО под названием Sea Breeze («Морской бриз»), сообщает Telepolis. За последние годы это одни из самых масштабных манёвров альянса с восточноевропейскими партнёрами. В них примут участие три десятка стран, будут задействованы 32 боевых корабля, 40 самолётов, 5 тыс. солдат. Планируется отработать боевые, поисковые и спасательные операции с использованием аквалангов, подводных лодок, машин-амфибий, а также мероприятия по обеспечению противовоздушной обороны и манёвры на суше.

В учениях участвуют страны — члены НАТО, а также государства, входящие в программу «Партнёрство во имя мира», основанную в 1994 году. Проводит их Шестой флот ВМС США, дислоцированный в Средиземном море. Американский посол в Киеве Кристина Квин заявила, что американцы «гордятся сотрудничеством с Украиной в рамках организации международных морских учений «Морской бриз», которые позволят улучшить взаимодействие участвующих в них стран и их способности». По её словам, главная цель манёвров — «обеспечение безопасности Чёрного моря».

Учения проводятся ежегодно с 1997 года, но после присоединения полуострова Крым к России в 2014 году их потенциал для обострения ситуации в регионе значительно вырос, а в нынешнем году «Морской бриз» рискует превратиться в настоящий «шторм», предостерегает издание. В Москве критикуют это военное мероприятие. «Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

К тому же несколько дней назад у берегов Крымского полуострова случился инцидент с британским эсминцем HMS Defender, что вносит дополнительную напряжённость в ситуацию, напоминает издание. При этом Россия сама недавно проводила учения у границ Украины. Но несмотря на возражения Кремля НАТО всё равно проводит свои манёвры, и из-за этого противостояние многомиллиардных военных потенциалов грозит обострением, беспокоится Telepolis.