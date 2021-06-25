Times: на инцидент с британским эсминцем Россия ответила военными учениями в Средиземном море

Российские истребители, военные корабли и подводные лодки приступили к учениям в Средиземном море после инцидента с британским эсминцем в водах вблизи Крыма, передаёт The Times. Российские корабли и самолёты будут отрабатывать защиту авиабазы Хмеймим и военно-морской базы Тартус, расположенных в Сирии, а также отслеживать британский авианосец HMS Queen Elizabeth.

Совместные учения Военно-морского флота и авиации России начались в Средиземном море, что может усугубить напряжённость в отношениях Москвы с Лондоном после инцидента с проходом британского эсминца в водах вблизи Крыма, сообщает The Times.

Для участия в учениях в Сирию из России были перебазированы истребители МиГ-31, носители гиперзвуковых ракет «Кинжал», и бомбардировщики Ту-22М, которые впервые прибыли на аэродром Хмеймим.

В учениях в Средиземном море также принимают участие ракетный крейсер «Москва», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров» и две подводные лодки.

По данным издания, российские корабли и самолёты будут отрабатывать защиту российской авиабазы Хмеймим и военно-морской базы Тартус, расположенных в Сирии. Кроме того, ещё одной целью манёвров является отслеживание британского авианосца HMS Queen Elizabeth, который в ходе своего первого боевого развёртывания отправился в Восточное Средиземноморье вместе с истребителями F-35B, для того чтобы «бороться с остатками «Исламского государства»* в Ираке».

По словам командира авианосной ударной группы, коммодора Королевского военно-морского флота Великобритании Стива Мурхауса, самолёты России проявляют интерес к кораблю и авианосец уже «противодействует российской активности».

«Я не удивлюсь, если во время учений, учитывая инцидент с HMS Defender, будут смоделированы удары и агрессивные действия авианосцев Ту-22М и МиГ-31», — приводит The Times слова доктора военных наук из Королевского колледжа в Лондоне Роба Ли.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.