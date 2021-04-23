Le Figaro: Россия пообещала отвести войска от Украины, но НАТО сохраняет бдительность

Россия заявила, что начинает отвод войск от границ с Украиной, которые вызывали обеспокоенность у Киева и западных стран. В НАТО это решение приветствовали, но предупредили, что сохраняют бдительность и ждут конкретных действий, пишет Le Figaro.

Россия объявила о том, что запускает вывод дополнительных войск, которые сосредоточены у границы с Украиной и в Крыму, пишет Le Figaro. Они вызывали обеспокоенность у Запада и Киева. До 1 мая они должны вернуться к местам постоянного базирования. Кроме того, о стремлении к снижению напряжённости говорит заявление Путина, что он готов принять в Москве президента Украины Владимира Зеленского «в любой момент», чтобы обсудить двусторонние отношения.

В НАТО заявили, что приняли к сведению сообщение об отводе российских войск, но сохраняют бдительность. «Любые меры по снижению напряжённости со стороны России были бы важны и уже давно должны были быть приняты», — заявил представитель альянса. Владимир Зеленский, со своей стороны, также приветствовал этот шаг Москвы; по его мнению, это приведёт к пропорциональному снижению напряжённости. Но и он заявил о сохранении бдительности. Прежде украинские власти обвиняли Россию в стремлении уничтожить Украину и подготовить интервенцию.

Москва же на все эти обвинения отвечала, что её солдаты проводят учения, призванные дать отпор «угрожающим действиям» со стороны НАТО и провокациям Киева. Со своей стороны, Кремль уверял, что никому не угрожает, а лишь защищается. Кроме того, Владимир Путин заявил, что Россия приветствовала бы любые попытки Киева восстановить хорошие отношения с Россией. Зеленский же предложил Путину встретиться в зоне конфликта на востоке Украины.

Москва проводит сразу несколько учений в регионе, отмечает автор статьи. Также она на полгода ограничила навигацию для иностранных кораблей в нескольких районах Чёрного моря. И Вашингтон расценил эту меру как эскалацию.

Официальный представитель Госдепартамента заявил, что Вашингтон будет продолжать пристально следить за развитием ситуации «в тесной координации с украинскими чиновниками» и другими союзниками США. «Мы слышали заявление России, что она начнёт отводить войска от границы с Украиной, мы слышали эти слова, но теперь мы ждём действий», — приводит Le Figaro заявления Вашингтона.