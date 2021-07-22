Le Figaro: пришлось смириться — Байден уступил Меркель по «Северному потоку — 2» ради других проектов

Лидеры США и Германии договорились о том, чтобы дать зелёный свет трубопроводу «Северный поток — 2», сообщает Le Figaro. При этом издание называет этот шаг победой Меркель и предупреждает, что Байден столкнётся с непониманием со стороны Украины, Польши и американских республиканцев.

Джо Байдену пришлось «смириться» перед решительностью Ангелы Меркель, пишет Le Figaro. Белый дом и немецкое правительство объявили, что им удалось достигнуть соглашения о том, чтобы разрешить работу российского газопровода «Северный поток — 2».

В соответствии с этим компромиссом страны постараются подтолкнуть «Газпром» к тому, чтобы перезаключить контракты на поставку газа в Киев на 10 лет. Действующий договор заканчивается в 2024 году. И если Россия закроет краны, которые питают Украину, Москву могут ждать санкции.

При этом Берлин и Вашингтон постараются способствовать развитию на Украине зелёной энергетики, выделив на это €1 млрд. Берлин назначит спецпосланника в Киеве, который будет заниматься развитием двусторонних проектов по водороду. «Это конструктивный компромисс», — отметил министр иностранных дел Германии.

Ангела Меркель всегда утверждала, что «Северный поток — 2» — это строго коммерческий проект, и для неё это победа, отмечает автор статьи. А Джо Байден, наоборот, продолжает видеть в нём инструмент влияния Владимира Путина. Но блокировать проект он не стал, и нынешнее соглашение говорит о том, что он хочет оставить этот вопрос позади, чтобы сосредоточиться на других приоритетах в отношениях с Германией: на восстановлении НАТО, переброске усилий на отношения с Китаем, на климате, отмечает опрошенный изданием политолог Рафаэль Лосс.

Однако и украинское, и польское правительство, и республиканцы в сенате расценят этот шаг в негативном свете как мало сдерживающий Россию, если Кремль вздумает использовать трубопровод как оружие. 30 августа в Белый дом едет президент Украины Владимир Зеленский, и он уже пообещал провести с Байденом честный и содержательный разговор. В своём совместном коммюнике Киев и Варшава раскритиковали политическую, военную и энергетическую угрозу со стороны «Северного потока — 2» для Украины и Центральной Европы.

Но у Москвы даже упоминание о возможности санкций вызывает раздражение. «Любая угроза санкций против России не может быть приемлема, поскольку их может вводить только Совет Безопасности ООН», — приводит автор статьи слова министра иностранных дел Сергея Лаврова. Президент России, в свою очередь, отметил, что удовлетворён этим соглашением, пишет Le Figaro.