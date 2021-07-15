Das Erste: встреча Меркель и Байдена будет гармоничной, но не решит вопрос «Северного потока — 2»
Когда с канцлером Меркель заговаривали о Трампе, молчать ей всегда удавалось хорошо. Я бы сказал, что отношение канцлера к бывшему американскому президенту Трампу идеально передаёт этот снимок, не так ли? Споры велись не только по поводу денежного вклада Германии в НАТО, оба лидера просто не были на одной волне.
Совершенно иначе ситуация обстоит с новым президентом Джо Байденом. Его Меркель знает ещё с тех пор, как он был вице-президентом, и на саммите G7 в Корнуолле несколько недель назад они неплохо поладили. Затем при первой же возможности последовало приглашение в Вашингтон. Это последняя большая зарубежная поездка Ангелы Меркель на посту федерального канцлера. Она скоро приземлится в США. Керстин Кляйн с нами на прямой связи из Вашингтона. Будет ли это в самом деле такое гармоничное мероприятие, как все ожидают?
КЕРСТИН КЛЯЙН, корреспондент Das Erste: Точно будет много прекрасных и гармоничных кадров. Ангела Меркель встречается не только с Джо Байденом. Первой она с утра встретится с Камалой Харрис, вице-президентом, для совместного завтрака. После этого состоится встреча и разговор с Джо Байденом в Овальном кабинете в Белом доме, а вечером — совместный ужин с участием супругов. Там будет очень много гармоничных кадров. Интересно также то, что Джо Байден ещё раз принимает у себя Ангелу Меркель, хотя ей осталось недолго занимать свой пост. Это показывает, с одной стороны, значение Германии как по-прежнему важного союзника. Однако, по моему мнению, это также показывает, какую позицию представит Джо Байден в отношении Ангелы Меркель или ещё раз сформулирует в ходе этого визита.
Однако при всей гармонии — какие темы всё-таки могут вызвать затруднения?
КЕРСТИН КЛЯЙН: Большой спорный момент, конечно, представляет собой газопровод через Балтийское море «Северный поток — 2». Джо Байден — известный противник этого проекта. Несмотря на это, в мае он отказался вводить новые санкции в этой связи. За это его активно критиковали на внутриполитическом уровне. В этом вопросе можно исходить из того, что обе стороны — и США, и Германия — хотели бы его уладить. Сделать это до сих пор, очевидно, не удалось. Удастся ли это завтра на встрече — это можно, по меньшей мере, поставить под вопрос. Ангела Меркель в начале недели сама способствовала снижению ожиданий в том, что касается этой темы.
Это была Керстин Кляйн из Вашингтона, большое спасибо.
Дата выхода в эфир 15 июля 2021 года.
Ссылки по теме
-
Польский журналист: Германия — сомнительный друг США
-
RND: во время визита в США Меркель ожидает «прощальный ужин»
-
Bloomberg: не стоит обращать внимания на улыбки Байдена и Меркель — «Северный поток — 2» отравил отношения на годы вперёд
-
FAZ: немецкие промышленники призвали Меркель добиваться понижения пошлин на встрече с Байденом