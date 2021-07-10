FAZ: немецкие промышленники призвали Меркель добиваться понижения пошлин на встрече с Байденом

Союз немецких промышленников (BDI) обратился к Ангеле Меркель с просьбой в свете её предстоящей встречи с Джо Байденом, пишет Frankfurter Allgemeine: в BDI рассчитывают, что Меркель договорится с Байденом о снижении торговых пошлин. По мнению промышленников, Байден не будет придерживаться в этом вопросе такой же жёсткой линии, как у его предшественника.

Союз немецких промышленников (BDI) потребовал, чтобы Ангела Меркель выступила с предложением снижения пошлин на промышленные товары в ходе своего визита в Вашингтон, сообщает Frankfurter Allgemeine. По словам президента BDI Зигфрида Руссвурма, европейские экспортёры перегружены бюрократией и дополнительными затратами, из-за того что США требуют подтверждения продукционных стандартов.

Кроме того, в ходе своей встречи с Джо Байденом, которая состоится в грядущий четверг, Ангела Меркель должна потребовать облегчения доступа на территорию США для людей в деловых поездках, отмечает Руссвурм. По его мнению, в рамках своих переговоров с Меркель Байден изберёт более умеренный тон, нежели его предшественник Дональд Трамп. При этом Руссвурм предупредил, что не стоит питать излишних иллюзий, подчёркивая, что США продолжают исповедовать «совершенно определённую повестку» в отношении ФРГ.

Тем временем сам Джо Байден намерен подстегнуть экономическую конкуренцию внутри США, пишет Frankfurter Allgemeine. Американский президент собирается ограничить влияние ряда крупных концернов: к примеру, цифровых гигантов, таких как Facebook, Apple и Google.