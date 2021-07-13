Bloomberg: не стоит обращать внимания на улыбки Байдена и Меркель — «Северный поток — 2» отравил отношения на годы вперёд

Упорные попытки канцлера Германии Ангелы Меркель защитить «Северный поток — 2» привели к тому, что на грядущей её встрече с Джо Байденом двум лидерам предстоит серьёзный и совсем не радостный разговор, пишет Bloomberg. При этом учитывая, что Меркель вскоре покинет свой пост, проблема российского газопровода станет самой острой головной болью её преемника, которая будет преследовать Берлин и Вашингтон ещё многие годы.

Всего за несколько месяцев до ухода на покой канцлер Германии Ангела Меркель отправляется в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом. Цель этого мероприятия — демонстрация возвращения гармонии в трансатлантических отношениях после четырёх лет язвительности, царившей при предшественнике нынешнего американского лидера. Однако ради того, чтобы сохранить подобный декор, американцы будут пытаться скрывать острое разочарование, а немцы — ноющее чувство тревоги, пишет Bloomberg.

И Меркель, и Байден в какой-то степени мешали Трампу, причём не в последнюю очередь потому, что они олицетворяют мультилатерализм и сотрудничество, а не национализм. Поэтому Байден и его команда надеялись на то, что Меркель продемонстрирует, что поддерживает Вашингтон, особенно на фоне противостояния Запада таким своим автократическим антагонистам, как Китай и Россия.

Но вместо этого Меркель, как это обычно у неё бывает, скрытно и сдержанно дважды сделала выпад в сторону Байдена. Первый укол пришёлся на декабрь — за несколько недель до инаугурации американского лидера. Тогда немецкий канцлер перевела китайско-европейскую инвестиционную сделку на следующую фазу — причём даже не проконсультировавшись с командой Байдена. «Вместо того чтобы помогать Вашингтону в сдерживании Пекина, Меркель хочет, чтобы у Европы оставались некоторые другие возможности», — делает вывод Bloomberg.

Вторым и более болезненным уколом стал отказ Меркель хотя бы на дюйм приблизиться к компромиссу с американскими законодателями по вопросу газопровода «Северный поток — 2», соединяющего Россию и Германию по дну Балтийского моря. Предполагается, что в результате успеха проекта Москва сможет поставлять Европе в два раза больше газа.

Однако проблема в том, что «Северный поток — 2» играет на выполнение стратегической цели президента России Владимира Путина. С его помощью он сможет обойти Украину и другие страны Восточной Европы, а также перекрыть им газ. Таким образом, многие страны Восточной Европы лишатся транзитных сборов, а также станут уязвимыми для российского шантажа или чего-то похуже.

Геополитическая угроза со стороны «Северного потока — 2» кажется Польше, Прибалтике, Франции и ЕС настолько серьёзной, что они по-прежнему выступают против трубопровода при поддержке США. Тем не менее немцы продолжают прятать голову в песок, как «геостратегические страусы». Трудно поверить, но Меркель заявляет, что этот проект — чисто коммерческое предприятие.

В последней отчаянной попытке остановить строительство трубопровода конгресс США инициировал санкции против судов-трубоукладчиков, а в мае потребовал ещё более жёстких мер, в том числе нацеленных против руководителя Nord Stream 2 AG, который является гражданином Германии. Байден, однако, отказался от этой идеи, стремясь не ударить по общим американо-немецким отношениям и выиграть время на переговоры. Однако конгресс вновь потребует введения санкций в августе, и тогда Байдену придётся опять показать свои карты.

По этой причине немцы не могут не нервничать, особенно если учесть, что они вступают в горячую пору перед парламентскими выборами, намеченными на сентябрь. Поэтому Меркель придётся в Вашингтоне предложить американцам некоторые способы решения этой геополитической каши, которую она сама же и заварила.

Стоит отдать Меркель должное, признаёт Bloomberg: она выступила посредником при продлении существующего газового соглашения между Россией и Украиной до 2024 года. Будет ли Путин, который проигнорировал международное право в Крыму, его соблюдать, — это уже другой вопрос. Однако главным образом непонятно то, что будет после 2024 года.

Германия, в частности, может ясно дать понять, что она отключит газ, поступающий по «Северному потоку — 2», если Путин откажется от своих обязательств по Украине. Однако такой сценарий маловероятен: в таком случае Путин просто перекроет кран зимой, когда Западная Европа больше всего зависит от российского газа и не сможет позволить себе закрыть «Северный поток — 2».

Другой вариант — это укрепить Украину и помочь ей создать новые источники дохода, а также энергетическую инфраструктуру. Это хорошая идея даже без учёта «Северного потока — 2», но всё это не спасёт Украину от российского шантажа и агрессии. Кроме того, это никак не успокоит другие страны в регионе.

Ещё одна идея состоит в том, чтобы Германия вложилась в проект под названием «Инициатива трёх морей», предназначенный для модернизации коммуникаций между 12 восточными членами ЕС и предполагающий строительство инфраструктуры для перехода на американский или какой-то иной СПГ. Опять же это отличная идея даже без учёта «Северного потока — 2», но Украине она вряд ли поможет.

Реальность такова, что упрямые попытки Меркель защитить «Северный поток — 2» станут как пятном на её обширном наследии, так и обузой для её преемника. Это обстоятельство отталкивает США и ЕС от Германии, вскрывая лицемерие Берлина, который утверждает, что действует в интересах ЕС, в то время как на самом деле его беспокоит только обстановка в Германии. При этом такое поведение может вскрыть старые раны Восточной Европы, которая не забыла, как некогда с одной стороны её зажимали русские, а с другой — немцы.

«Так что не стоит обращать внимания на оптимистичные кадры с фотосессии Байдена и Меркель в Вашингтоне. За закрытыми дверями им предстоит разговор, в котором не должно было возникнуть необходимости», — подытоживает Bloomberg.