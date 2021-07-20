Reuters: Германия и США близки к сделке по «Северному потоку — 2»

В ближайшие дни США и Германия объявят о достижении соглашения, которое позволит окончательно урегулировать разногласия, касающиеся газопровода «Северный поток — 2», сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме. Ожидается, что соглашение будет включать в себя гарантии поставок Украине в случае прекращения подачи газа из России со стороны Германии, а также обязательства обеих стран по увеличению инвестиций в энергетический сектор страны.

Ожидается, что в ближайшие дни США и Германия объявят о достижении соглашения, которое позволит окончательно урегулировать разногласия, касающиеся газопровода «Северный поток — 2» стоимостью $11 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

В ходе встречи, состоявшейся на прошлой неделе, президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не смогли урегулировать свои разногласия по поводу газопровода. Однако лидеры стран согласились, что России «нельзя позволять использовать энергоресурсы в качестве оружия против своих соседей», напоминает агентство.

Стороны близки к соглашению, которое позволит избежать возобновления американских санкций в отношении оператора газопровода Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнинга. Как отмечает агентство, США опасаются, что газопровод, строительство которого завершено на 98%, увеличит зависимость Европы от российских энергоресурсов и лишит Украину доходов за транзит газа по её территории через существующую систему газопроводов.

Детали возможного соглашения между США и Германией пока не разглашаются, однако, как сообщают источники Reuters, речь идёт об обязательствах обеих сторон по увеличению инвестиций в энергетический сектор Украины. Страны намерены компенсировать любые негативные последствия от ввода в эксплуатацию нового газопровода.

«Всё идёт хорошо, — отметил собеседник агентства, пожелавший остаться неизвестным. — Мы ожидаем, что эти переговоры позволят достичь решения в ближайшие дни». По словам второго источника, стороны близки к заключению соглашения, которое устранит опасения, выраженные в конгрессе США и Верховной раде Украины.

Ранее сообщалось, что Дерек Чолле, советник Государственного департамента США, намерен в ближайшие дни нанести визит в Киев. 20 — 21 июля дипломат встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками для «подтверждения стратегической важности американо-украинских отношений». Один из источников сообщил Reuters, что США стремятся к тому, чтобы Украина поддержала будущее соглашение с Германией.

В мае администрация Байдена отказалась от санкций в отношении оператора газопровода Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнинга, чтобы оставить возможность для достижения соглашения и продолжить восстановление отношений с Германией, которые были серьёзно испорчены во время пребывания экс-президента Дональда Трампа у власти, напоминает агенство.

В дополнение к гарантиям поставок Украине в случае прекращения подачи газа из России со стороны Германии источники сообщили, что соглашение будет включать в себя обязательство по увеличению инвестиций в модернизацию энергетической инфраструктуры Украины, переход на энергоэффективные технологии и обеспечение энергетической безопасности страны. Не до конца понятно, намерены ли страны задействовать значительные государственные инвестиции или же привлечь частный сектор, отмечает Reuters.