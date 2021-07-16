Bild: «Я буду по вам скучать» — Байден назвал канцлерство Меркель историческим

Во время прощального визита Ангелы Меркель в Вашингтон американский президент Джо Байден назвал её пребывание на посту канцлера Германии «историческим», пишет немецкий таблоид Bild. Байден подчеркнул выдающиеся достижения Меркель и её заслуги перед Германией и миром, а также признался, что действительно будет скучать по ней на саммитах.

Это последняя официальная поездка Ангелы Меркель в США перед её уходом с поста канцлера, который произойдёт после выборов в бундестаг 26 сентября, пишет немецкий таблоид Bild.

В Вашингтоне Меркель сначала встретилась с вице-президентом Камалой Харрис, далее в её расписании стояла встреча с американским президентом Джо Байденом с последующим ужином. На совместной пресс-конференции Байден отметил заслуги Ангелы Меркель на посту канцлера Германии и описал её пребывание в этой должности как носящее «исторический характер». Она стала первой женщиной-канцлером в Германии и первой из бывшей ГДР.

Также Байден отметил «судьбоносный вклад» Меркель в Германии и в мире. По его словам, она всегда выступала за то, что было правильно, и вставала на защиту человеческого достоинства. «Я знаю, что партнёрство между Германией и Соединёнными Штатами на фундаменте, в закладке которого вы участвовали, станет ещё крепче, — заявил Байден. — Но лично я должен вам сказать, что буду скучать по вам на наших встречах на высшем уровне, действительно буду».

Как отмечается в статье, Меркель — первая глава правительства из Европы, кого Байден принимает в Белом доме с момента своего вступления в должность президента США 20 января. За день до этого она прибыла в Вашингтон для прощального визита. Эта поездка должна стать вехой, отмечающей перезапуск германо-американских отношений после того, как они достигли низшей точки во время президентства Дональда Трампа.

Кроме того, Байден принёс Меркель соболезнования в связи с большим числом жертв катастрофических наводнений на западе Германии. «Это трагедия, и наши сердца с семьями, потерявшими близких людей», — сказал Байден после разговора с Меркель в Белом доме.

Как сообщает Bild, для экономики и туристов из Европы есть хорошие новости: Байден согласился в ускоренном режиме перепроверить введённый из-за пандемии коронавируса запрет на въезд в США для европейцев. Его эксперты рассмотрят, как скоро можно снять ограничения, и в ближайшие дни Байден надеется сообщить о дальнейшем развитии ситуации. ЕС отменил соответствующие ограничения на въезд для граждан США ещё в июне, напоминает издание.

Помимо этого, Ангела Меркель получила учёную степень почётного доктора наук от Университета имени Джонса Хопкинса. Это уже 18-я награда подобного рода для Меркель, отмечает немецкий таблоид.

На встрече с Джо Байденом речь шла об оживлении германо-американских отношений, и обоим лидерам было что обсудить, пишет Bild. Основными темами стали спор вокруг газопровода «Северный поток — 2», отношения с Китаем, положение в охваченном гражданской войной Афганистане, политика в отношении России и конфликт на востоке Украины, а также изменения климата, таможенные пошлины США, ядерная программа Ирана и защита патентов для вакцин от коронавируса.

Байден предостерёг Россию от использования своих газовых месторождений в качестве оружия или средства давления на соседние страны и ещё раз выразил Ангеле Меркель свои опасения в связи с завершением «Северного потока — 2». Канцлер Германии, в свою очередь, подчеркнула, что этот газопровод — дополнительный проект, не являющийся альтернативой транзиту газа через Украину, отмечает Bild.