Politico: администрация Байдена призвала Украину «помолчать» о «Северном потоке — 2»

Администрация президента США Джо Байдена призвала Украину воздержаться от критики в адрес предстоящего соглашения с Германией, призванного урегулировать разногласия двух стран по поводу проекта «Северный поток — 2», сообщает Politico с ссылкой на собственные источники. По данным издания, представители Белого дома предупредили, что публичное выражение Украиной своего несогласия может нанести ущерб двусторонним отношениям Вашингтона и Киева.

В разгар напряжённых переговоров с Берлином по поводу газопровода «Северный поток — 2» администрация Байдена попросила «дружественную страну» «помолчать» и воздержаться от публичного выражения несогласия — и Украине это не нравится, передаёт Politico.

Власти США дали понять, что отказались от попыток остановить строительство «Северного потока — 2» и теперь изо всех сил пытаются сократить ущерб от ввода газопровода в эксплуатацию. Как сообщают источники, знакомые с содержанием переговоров, американцы призвали своих украинских коллег воздержаться от критики в адрес предстоящего соглашения с Германией.

По словам собеседников Politico, представители Белого дома предупредили, что выражение Украиной своей позиции против предстоящего соглашения может нанести ущерб двусторонним отношениям Вашингтона и Киева. Кроме того, американские чиновники призвали украинцев не обсуждать потенциальные планы Германии и США с американским конгрессом.

Высокопоставленный американский чиновник сообщил изданию, что эта информация не соответствует действительности, отметив, что на самом деле ситуация «более сложная». При этом он отказался поделиться дополнительными подробностями переговоров американских чиновников с их украинскими коллегами.

Тем временем власти США пытаются «успокоить своего ключевого партнёра в регионе» — Украину, которая может понести самые значительные убытки от завершения строительства газопровода и восстановить «разрушенные отношения» с Германией, которая активно поддерживает проект. Как сообщил источник издания, в рамках переговоров с Германией представители Белого дома пытаются снизить риски, которые газопровод создаёт для украинской и европейской энергетической безопасности. Они ищут способы уменьшить ущерб, который проект наносит «этой молодой демократии».

В прошлом месяце госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что завершение строительства трубопровода — это «свершившийся факт». Высокопоставленный чиновник отметил, что США пришли к выводу о том, что санкции не смогут помешать завершить проект газопровода.

Как утверждает издание, позиция администрации Байдена расходится с позицией большинства членов конгресса, правительств Украины и других восточноевропейских союзников, которые в течение долгого времени были убеждены в том, что вмешательство США всё ещё может помешать завершению строительства газопровода.

Давление представителей Белого дома на украинских чиновников с целью заставить их воздержаться от критики американо-германского соглашения независимо от его содержания, вероятно, встретит серьёзное сопротивление со стороны украинцев, подчёркивает издание.

Источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил, что позиция Киева заключается в том, что американские санкции всё ещё могли бы помешать завершению газопровода, если бы администрация Байдена «имела желание» использовать их на этапах строительства и сертификации. Собеседник издания отметил, что Киев по-прежнему категорически против этого проекта.

Противники предстоящего соглашения между США и Германией утверждают, что газопровод в основном будет служить интересам России и нанесёт ущерб отношениям между Вашингтоном и Киевом. «То, что Россия получает огромную награду, а Украину бичуют из-за критики, несбалансированно и несправедливо, — считает Алина Полякова, президент американского Центра анализа европейской политики. — Это стопроцентная правда, что, если бы это сделал Трамп, все сошли бы с ума».

«Он удвоит импорт газа из России, а не инвестирует в диверсификацию источников энергии, в частности зелёной энергии, — убеждена Полякова. — Если вы получаете дешёвый российский газ, зачем инвестировать в другие источники энергии?»

Новый газопровод также нанесёт «серьёзный удар» по экономике Украины, поскольку страна лишится миллиардов долларов, которые она получает от России в качестве платы за транзит газа по её территории. Противники «Северного потока — 2» заявляют, что завершение строительства газопровода также уменьшит рычаги влияния Украины на ход мирных переговоров с Россией, чьё «вторжение на восток Украины вызвало осуждение со стороны международного сообщества», утверждает издание.

В прошлом году на фоне обеспокоенности обеих американских партий по поводу завершения проекта газопровода конгресс одобрил перечень обязательных санкций, направленных на его остановку. Ранее в этом году администрация Байдена отказалась ввести эти санкции в полном объёме из-за попыток восстановить американо-германские отношения, пострадавшие при Дональде Трампе, что вызвало резкий отпор со стороны политических союзников Байдена. Недавно сенатор от штата Техас Тед Круз заблокировал несколько ключевых назначений в Госдепартаменте США, добиваясь от администрации Байдена введения санкций.

В течение долгого времени завершение строительства газопровода являлось приоритетом для Берлина, который рассматривает относительно недорогой российский природный газ в качестве замены менее экологичному углю. Ранее Байден назвал газопровод «плохой сделкой для Европы» и заявил, что США не хотят, чтобы она была завершена.

Сторонники Байдена в Вашингтоне были «особенно разочарованы» его позицией в отношении газопровода и вынудили его применить санкции к российским судам-трубоукладчикам и другим организациям, вовлечённым в строительство и сертификацию. В их число входит и оператор проекта компания Nord Stream 2 AG и её исполнительный директор Маттиас Варнинг.

Дерек Чолле, советник Государственного департамента США, посетит на этой неделе Киев, чтобы заручиться поддержкой Украины. Он также намерен нанести визит в Польшу, с которой США недавно подписали соглашение об энергобезопасности на сумму в миллиарды долларов, чтобы попытаться пресечь критику соглашения со стороны других стран региона. Правительство Польши назвало трубопровод «угрозой региональной энергетической безопасности».

Как отмечает издание, «Северный поток — 2» на протяжении многих лет омрачал американо-германские отношения. В Берлине газопровод рассматривается как «ключ к энергетической безопасности» Германии, а в Москве — как «способ расширить свое влияние в Европе» и пополнить бюджет. Некоторые американские политики, в том числе бывший помощник замминистра обороны США по России, Украине и Евразии Эвелин Фаркас, считают, что администрация Байдена должна была дождаться выборов в германский бундестаг, прежде чем заключать эту сделку. Как напоминает издание, Меркель, которая посетила Вашингтон на прошлой неделе, покинет пост канцлера в этом году.

Между тем Украина опасается, что завершение строительства «Северного потока — 2» сведёт к минимуму её роль страны — транзитёра энергоресурсов, поступающих из России в Европу. Немецкие политики безуспешно пытались восстановить доверие Киева, пишет Politico.

«Украина должна остаться страной-транзитёром даже после завершения «Северного потока — 2», — заявила Меркель на прошлой неделе в ходе совместной пресс-конференции с Зеленским. — С украинской стороны есть большие опасения, и мы серьёзно к ним относимся». Она добавила, что «Европейский союз и Германия позаботятся о том, чтобы это продолжалось и в будущем после 2024 года».

Фаркас, бывшая сотрудница Пентагона, сомневается, что торг по поводу газопровода с союзниками и партнёрами был оптимальным способом использовать время. «Это самая безумная сделка, о которой можно говорить в настоящее время, — отметила она в разговоре с Politico. — Нет большего кризиса, чем глобальное изменение климата, поэтому иметь дело с таким отсталым соглашением — безумие».