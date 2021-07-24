TVP Info: после запуска «Северного потока — 2» Германия продолжит «вытеснять Польшу из ЕС»

Даже получив зелёный свет на окончание строительства газопровода «Северный поток — 2», Германия не намерена вставать на сторону США в их противостоянии c Китаем. Берлин понимает, что уже сегодня США настолько слабы, что не смогут выиграть конкуренцию даже с Германией, уверен польский политик Юзеф Ожел. Он полагает, что в связи с этим Польшу ждут сложные времена, сообщает TVP Info.

Администрация президента США Джо Байдена отказалась от введения санкций в отношении «Северного потока — 2» и тем самым дала зелёный свет на завершение строительства газопровода, соединяющего Россию и Германию в обход Польши и балтийских стран. Польский политик Юзеф Ожел на своей странице в Twitter приравнял ситуацию к так называемому концерту держав, в котором США выступили от имени НАТО без каких-либо предварительных договорённостей и консультаций, а Германия — от имени ЕС. В итоге Россия оказалась в роли «скрытого партнёра-бенефициара», сообщает TVP Info.

«Правительство США одобрило передачу России не менее 3 миллиардов евро в год из кармана жителей ЕС в обмен на газ, которые впоследствии будут направлены на вооружения», — посетовал политик. «Это соединение Ялты и Мюнхена. К тому же это ничего не даёт США в плане его соперничества с Китаем», — добавил он.

Юзеф Ожел обращает внимание на то, что США признали Германию вторым западным лидером, хотя три года назад Меркель заявила, что её доверие к США утеряно, и именно с тех пор Германия проводит независимую геополитику. Она преследует лишь интересы Германии и подразумевает под собой сотрудничество с Россией, которое идёт вразрез с интересами Запада. С тех пор Меркель проводит независимую политику Германии в широко понимаемом постамериканском мире. «Вряд ли кто-нибудь заметил это. Вряд ли кто-то также признал, что соглашение Меркель — Байдена — это полный успех Германии и в то же время полный провал США. Меркель не дала ни гроша. Байден ничего не добился», — уверен политик.

Он убеждён, что Меркель не встала на сторону США в противостоянии с Китаем и этого не произойдёт и в будущем. Она прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что США настолько слабы, что не смогут даже выиграть конкуренцию с Германией. «Поэтому лучше купить карусельные двери между США, Китаем и Россией и держать ЕС в узде. Именно поэтому я считаю, что Меркель не покинет политику и будет править Германией и ЕС с заднего кресла», — объяснил Ожел. Он считает, что в ЕС Берлин будет продвигать, прежде всего, климатическую политику и гендерную идеологию.

В связи с этим грядут сложные времена и для Польши. Варшава утратит либо свой суверенитет, либо свою идентичность. «Если мы не уступим, Германия терпеливо и последовательно продолжит вытеснять нас из ЕС», — предупредил он.

TVP Info также обращает внимание на то, что проект «Северный поток — 2» имеет международный охват и значение. Корреспондент Polskie Radio в Пекине Томаш Саевич рассказал, что китайские СМИ пишут на эту тему. «С перспективы Москвы, зачем ей разрешать Украине и дальше пользоваться преимуществами своей газовой промышленности, если она в политическом плане враждебно настроена к ней?»