WSJ: сенаторы-республиканцы блокируют назначения в Минфине, пока Байден не введёт санкции против оператора «Северного потока — 2»

Сенаторы-республиканцы Пэт Туми и Тед Круз заявили, что откажутся от блокировки высокопоставленных назначений в Минфине США, если администрация Джо Байдена введёт санкции в отношении компании-оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG, пишет The Wall Street Journal. По мнению конгрессменов, нежелание Белого дома испортить отношения с Германией «дарит Владимиру Путину геостратегическую победу и закрепляет вредное влияние России в Европе».

В США сенаторы-республиканцы пригрозили блокировать кандидатов на высокопоставленные посты в Министерстве финансов, если администрация президента Джо Байдена не введёт санкции в отношении компании, работающей с «Северным потоком — 2», сообщает The Wall Street Journal.

В понедельник 13 сентября сенаторы Пэт Туми и Тед Круз заявили, что одобрят предложенные кандидатуры, если Минфин внесёт в «чёрный список» компанию— оператора российского проекта Nord Stream 2 AG. Как напоминает издание, администрация Байдена уже вводила санкции в отношении ряда предприятий, связанных с «Северным потоком», но Nord Stream 2 AG под них не попала, поскольку Вашингтон заявил, что это может навредить отношениям с важным союзником, Германией, и не помешает реализации проекта. На прошлой неделе российский «Газпром» заявил, что строительство газопровода полностью завершено, однако для запуска проекта ещё предстоит преодолеть некоторые бюрократические препятствия.

По словам республиканцев, они обеспокоены, что «Северный поток» может усилить зависимость Европы от российских энергоресурсов и таким образом обеспечит Москве рычаги влияния на союзников Вашингтона. Блокируя назначения в Минфине, сенаторы рассчитывают, что администрация введёт санкции, которые затормозят введение газопровода в эксплуатацию.

«Так называемая сделка администрации с Германией дарит Владимиру Путину геостратегическую победу, закрепляет вредное влияние России в Европе и значительно ослабляет безопасность Украины, Польши и других государств, находящихся на передовой кремлёвской агрессии», — заявили Туми и Круз в письме к председателям сенатских комитетов по банковской деятельности и иностранным делам.

Со своей стороны Минфин отметил, что хотя у ведомства есть опытные профессионалы в своих областях, «сенат должен скорее подтвердить предложенные кандидатуры, которые станут неотъемлемой частью в борьбе с незаконной финансовой деятельностью, терроризмом и в реализации санкционных мер».

Представители Nord Stream 2 AG на запрос о комментарии не ответили, добавляет The Wall Street Journal.

По данным газеты, в среду 15 сентября банковский комитет должен провести голосование по кандидатурам Брайана Нельсона, претендующего на пост замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке, и Элизабет Розенберг, которая может получить должность помощника министра по делам финансирования терроризма. Без поддержки республиканцев демократам будет сложно добиться этих назначений.

Также таким образом пост, ответственный за контроль над санкционной политикой США, пустующий уже почти два года, может и дальше остаться незанятым. Ещё трое кандидатов на высокопоставленные должности в Минфине хотя уже получили одобрения в комитете, не могут получить полноценное подтверждение в сенате, поскольку этот процесс затягивает Тед Круз. Он обещает отказаться от блокировки назначений, в том числе порядка 20 кандидатур в Госдепе, если администрация пообещает ввести санкции против Nord Stream 2 AG.

На момент публикации статьи председатель сенатского комитета по иностранным делам Роберт Менендес не прокомментировал ситуацию. А возглавляющий банковский комитет сенатор Шеррод Браун порекомендовал обратиться с соответствующими вопросами к Госдепартаменту и Белому дому, поскольку именно они принимают решения в отношении санкций по «Северному потоку».

Как отметил помощник одного из конгрессменов, помимо потенциальной дипломатической напряжённости в отношениях с союзниками, администрацию Байдена также беспокоит перспектива создания прецедента в отношении санкций, который может грозить ограничительными мерами и другим компаниям.