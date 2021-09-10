Личная обида и «Северный поток —2» — Gazeta Wyborcza об отказе Дуды от встречи с Меркель во время её визита в Польшу

Не плотный график, а внутриполитические разногласия или обида из-за окончания строительства газопровода «Северный поток—2» послужили причиной отказа Ангеле Меркель во встрече с Анджеем Дудой в ходе её прощального визита в Польшу, пишет журналист Бартош Белинский. В издании Gazeta Wyborcza он отмечает, что поскольку настоящий момент польско-немецкие отношения находятся в кризисе, поэтому такое поведение польских властей крайне несерьёзно.

В эту субботу в рамках своего прощального турне канцлер Германии Ангела Меркель прибудет в Варшаву с коротким визитом вежливости, ведь после выборов 26 сентября она уже окончательно уходит на пенсию. В 80-е годы Ангела Меркель увлекалась польской «Солидарностью», поэтому она не хочет сжигать мосты, и несмотря на кризис в польско-германских отношениях хочет некоим образом помочь своим преемникам. В Польше, с которой у Германии всегда были тесные связи, она встретится с премьер-министром страны Матеушем Моравецким, потому что президент страны Анджей Дуда просто-напросто не нашёл для неё времени, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Бартош Велинский.

Согласно информации, которую получила Gazeta Wyborcza, в ходе визита премьер-министр Польши намерен поднять вопрос о стремлении Европейской комиссии оштрафовать Польшу за то, что она до сих пор не упразднила Дисциплинарную палату Верховного суда. Скорее всего Меркель просто разведёт руками, объяснив, что не в состоянии оказать никакого влияния на Комиссию.

О том, что встреча Ангелы Меркель с Анджеем Дудой не состоится, посольство Германии в Варшаве было проинформировано накануне. Причиной отказа во встрече был назван плотный график работы польского лидера. В субботу президент направится в Катовице, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях, посвящённых годовщине основания «Солидарности». Эта поездка была запланировала несколько месяцев назад, а о желании Меркель встретиться Дуда узнал совсем недавно. Следовательно, вместо субботней встречи с канцлером Германии, президент Польши проведёт телефонный разговор со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером в пятницу.

«Согласно нашей информации из дипломатических источников, проблема вовсе не заключалась в плотном графике, а в самой подготовке визита. Канцелярия согласовала его дату с канцелярией премьер-министра, и только потом канцелярию президента попросили подстроится к этой дате. Сотрудники Анджея Дуды восприняли это как пощёчину со стороны канцелярии премьер-министра», — рассказывает Бартош Велинский. «Они просто-напросто обиделись. Это несерьёзно (...) вполне возможно было бы совместить мероприятия в Катовице и короткую встречу с Меркель», — говорит Gazeta Wyborcza её источник.

Польский журналист напоминает, что Ангела Меркель всегда была доброжелательна к Анджею Дуде. В 2015 году Берлин был второй столицей, которую посетил президент Польши, где встреча с канцлером не ограничилась запланированным часом. Появилась также информация о том, что президент Польши не хочет встречаться с канцлером Германии из-за того, что она приложила руку к успешному завершению строительства газопровода газопровода «Северный поток—2», который страны Центральной Европы рассматривают в качестве прямой угрозы их безопасности.

Бартош Белинский напоминает, что это не первая дипломатическая схватка за последние месяцы между Варшавой и Берлином. В июне этого года не состоялись польско-немецкие межправительственные консультации, потому что Меркель отказала в визите в Берлин премьер-министру Матеушу Моравецкому. Причиной тому послужили многочисленные разногласия с правительством партии «Право и справедливость».

Польский журналист также рассказывает, что польские власти категорически опровергают появившуюся информацию о том, что они всеми силами пытаются в этом году организовать встречу Анджея Дуды с Джо Байденом во время Генеральной Ассамблеи ООН. Анджей Дуда лишь однажды общался со своим коллегой в коридоре штаб-квартиры НАТО во время саммита Североатлантического альянса, который проходил в июне, резюмирует он.