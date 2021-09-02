Анджей Дуда: если Польшу не будут писать с заглавной буквы, то она исчезнет

Наивен тот, кто верит в сказки о том, что на Польшу никто и никогда не нападёт, особенно учитывая её географическое положение и историю, заявил в ходе мероприятий, посвящённых 82-й годовщине начала Второй мировой войны, президент Польши Анджей Дуда. Польский лидер уверен, что только сила, решимость и безоговорочное выполнение обязательств в отношении НАТО могут предотвратить повтор плачевного сценария.

Сегодня утром президент Польши Анджей Дуда принял участие в памятных мероприятиях, посвящённых 82-й годовщине начала Второй мировой войны в местности Велюнь. В своей речи он сказал, что никто в её ходе не пострадал так, как Польша, если принимать во внимание всё общество. По его мнению, события Второй мировой войны — это предупреждение о том, что никогда нельзя давать себя обмануть и поверить в то, что мир вечен и спокойствие вечно, что никто никогда не нападёт на нас, особенно с геополитическим положением, как у Польши.

«Наивен тот, кто верит в сказки о том, что ничего похожего больше не повторится. Этого не повторится в том случае, если мы будем сильными. Когда мы будем полны решимости, этого больше не повторится. Это не повторится, если кому-то не будет выгодно прийти сюда с оружием в руках, напасть на нас, разрушить наши дома и сжечь наши поля. Это не будет выгодно, потому что такие действия обязательно встретятся с резкой и решительной реакцией», — подчеркнул глава польского государства.

В ходе своей речи Анджей Дуда также обратил внимание на новые явления, в том числе на гибридные угрозы. «Мы должны отвечать на них решительным образом, и мы это делаем. Мы не допустим нарушения наших границ», — добавил он. Польша выполняет свои союзнические обязательства перед НАТО и людьми, которые сотрудничают с ней, которых необходимо спасти, эвакуировать из трудных мест, а также в вопросах охраны внешних границ ЕС.

Польский президент заверил, что все взятые на себя обязательства будут выполняться последовательно и решительно. Он подверг критике деятельность польских проиммиграционных кругов, которые подрывают безопасность Польши. «Я не потерплю безответственного поведения. Я не потерплю безответственных слов. Я не потерплю попыток дестабилизации нашей страны. Я не потерплю унижений и попыток запугать людей, которые самоотверженно и с большой ответственностью служат Польше», — констатировал польский лидер.

Он также призвал государственные органы привлечь к ответственности таких людей, которые не знают, что такое Польша с заглавной буквы. «Если они будут давать согласие на то, чтобы её писали строчными буквами, то она исчезнет, ​​как это уже имело место в истории, из-за безответственности, игнорирования, разжигания внутренних конфликтов, подрыва государства и его фундаментов», — резюмировал он.