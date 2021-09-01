RMF24: президент Польши введёт режим ЧП в приграничных с Белоруссией регионах
Уже несколько недель ситуация на польско-белорусской границе очень напряжённая. Это объясняется наплывом нелегальных иммигрантов, которые кочуют по приграничной зоне. Польские пограничники, полиция и армия всячески препятствуют нелегальной переправе в ЕС и блокируют её. Более того, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий сообщил, что правительство Польши издало распоряжение в адрес президента страны с просьбой о введении чрезвычайного положения в приграничных с Белоруссией районах на 30 дней. В итоге территория, на которой будет введено ЧП, охватит два воеводства, в которых 183 населённых пункта.
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