Польский политолог: Россия и Белоруссия грозят Евросоюзу новым миграционным кризисом

Кризис на польско-белорусской границе в действительности имеет мало общего с вопросом миграции — это гибридная агрессия Белоруссии и России в отношении Польши и всего ЕС, заявил польский политолог Ян Венгжин в интервью Radio Maryja. По его словам, таким образом Минск и Москва хотят продемонстрировать, что именно от них зависит безопасность внешних границ Евросоюза, и к тому же получить больше средств от ЕС, напугав его повторением сценария 2015 года.

У польских властей нет никаких сомнений на счёт того, что происходящее на границе с Белоруссией — это гибридная война. Режим Александра Лукашенко стремится дестабилизировать Польшу путём разжигания миграционного кризиса, сообщает на своём сайте Radio Maryja.

Гибридную войну обычно никому не объявляют, её просто-напросто проводят. В результате нападающий полностью или частично в состоянии избежать какой-либо ответственности за неё. «Возможно прибегать к различным средствам — военным и невоенным, открытым и скрытым. Чаще всего её не объявляют напрямую, затем определённые страны или группы поддерживают эту практику, чтобы впоследствии её можно было проводить в ещё большем масштабе», — говорит в интервью порталу польский политолог Ян Венгжин.

В свою очередь, другой политолог, Марчин Адамчик, уверен, что гибридная война ведётся с использованием современных военных технологий, сочетая в себе кибердеятельность, терроризм и преступность. В качестве её главной цели он называет желание дестабилизировать конкретый регион — «путём создания хаоса преступниками, террористами, партизанами и суматохой в информационных сетях», — перечислил политолог.

В результате идёт волна дезинформации и пропаганды в конкретной стране, а также на международной арене. В настоящий момент такая война со всеми присущими ей характеристиками проявляется в миграционном кризисе на границе Белоруссии и ЕС, через которую власти Лукашенко перебрасывают нелегальных мигрантов на территорию Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, объясняет Radio Maryja.





«Мы столкнулись с нападением на Польшу. Можно сказать, что это гибридная война. Это попытка дестабилизировать Польшу и ЕС, а также попытка вызвать миграционный кризис», — констатировал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. В свою очередь, премьер-министры Польши и Балтийских стран уверены, что кризис на границе с Белоруссией был заранее и хорошо спланирован. Еврокомиссия полагает, что на самом деле ситуация на польско-белорусской границе никак не связана с вопросом миграции, а скорее с агрессией в отношении Польши.

«Интерес белорусской стороны виден невооружённым глазом, он заключается в дестабилизации границ ЕС. Белоруссия и Россия преследуют цель продемонстрировать, что они в состоянии вести переговоры с ЕС и требовать от него больше денег. В качестве аргумента они будут говорить, что раньше они хорошо защищали границу, и если они больше не будут этого делать, то у ЕС автоматически будут проблемы с мигрантами, как это было в 2015 году», — объяснил Ян Венгжин.

Radio Maryja напоминает, что в качестве ответных действий НАТО решило направить в Литву команду для борьбы с гибридными угрозами. Одновременно из расследований независимых белорусских и литовских журналистов следует, что один мигрант должен заплатить несколько тысяч долларов США, иногда даже больше десяти, за билет на самолёт и трансфер на польскую границу при поддержке официальных лиц белорусского режима.