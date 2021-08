Hill: экс-посол США советует Москве не строить ложных надежд из-за Афганистана

Оценивая последствия ухода американцев из Афганистана, Москва может прийти к ошибочному выводу о том, что США устали от военного бремени на Ближнем и Среднем Востоке, поэтому будут и дальше сокращать своё военное присутствие и военные расходы. Однако эти выводы ошибочны, предупреждает на страницах The Hill бывший посол США в Казахстане и Грузии Уильям Кортни. Он советует Кремлю обратиться к истории и изучить, как американцы преодолевали свои прошлые неудачи.

«За многие годы Америка была неоднократно унижена за границей, но всякий раз она оправлялась от ударов», — пишет экс-посол США в Казахстане и Грузии Уильям Кортни в статье для The Hill. По его мнению, на фоне ухода американцев из Афганистана Россия может прийти к выводу, что они повержены и на них можно оказывать давление. Однако она рискует ошибиться, предупреждает автор.



Он рекомендует Кремлю для сравнения вспомнить об истории прежних американских «провалов», таких как залив Свиней, Берлинская стена, Вьетнам, а также захват американских дипломатов в Иране и неудачная попытка их освобождения. Во всех этих случаях США потребовалось определённое время, чтобы оправиться, однако они всегда восстанавливали и укрепляли свои позиции, подчёркивается в статье.



В частности, в 1961 году Америка столкнулась с «тройной угрозой» со стороны просоветского лагеря, напоминает автор. В апреле того года новая администрация во главе с Кеннеди высадила десант в заливе Свиней, чтобы свергнуть режим Фиделя Кастро, однако эта операция провалилась. После июньской встречи в верхах в Вене советский лидер Никита Хрущёв пришёл к выводу, что президент Джон Кеннеди «неопытный и даже незрелый» — после чего уже в августе Восточная Германия приступила к строительству Берлинской стены, а США с союзниками «беспомощно наблюдали за происходящим», говорится в статье.



По мнению автора, именно эти события могли подтолкнуть Кремль к принятию решения о тайной отправке ядерного оружия на Кубу в 1963 году. Однако уже через несколько дней советскому руководству пришлось отступить перед лицом военно-морской блокады США, подчёркивается в статье: «Рискованные действия Москвы на Кубе могли усилить решимость США увеличить свое преимущество над СССР за счёт развертывания тысячи новых ракет «Минитмен».



Москва неверно оценила и американские действия во Вьетнаме, где погибло свыше 58 тыс. американцев — в 20 раз больше, чем в Афганистане, говорится в статье. После длительного периода мощных протестов общественности и попыток «достичь мира с честью» президент Никсон в 1973 году прекратил боевые действия США во Вьетнаме, в итоге Южный Вьетнам пал в 1975 году, напоминает автор.



«Осмелев от этого американского поражения», СССР начал вынашивать более серьёзные международные планы, пишет The Hill: он поддержал захват власти в Анголе марксистами в 1975 году, а в 1978-м поддерживал Эфиопию в ее войне с Сомали. «Решив пойти ва-банк, Советский Союз в 1979 году ввел войска в Афганистан. Нет сомнений, что Москва радовалась, когда Америка потеряла в революционном Иране агентов разведки, работавших против СССР», — отмечается в статье.



Однако Вашингтон отреагировал на это, пускай имедленно, подчёркивает автор. В 1978 году американцы «потеснили» СССР и выступили посредником на переговорах между Израилем и бывшим союзником Америки — Египтом, результатом которых стали Кэмп-Дэвидские соглашения. Кроме того, члены НАТО взяли на себя обязательство увеличить военные расходы, а в 1979 году альянс согласился разместить в Европе новые ракеты, чтобы создать противовес советским ракетам средней дальности РСД-10. И уже с 1980 года США начали помогать афганским повстанцам, воевавшим с советскими силами, констатирует The Hill.



Одновременно в ноябре 1979 года иранские боевики захватили американское посольство в Тегеране и взяли заложников, но сначала в Вашингтоне отреагировали на это «довольно скромно», прекратив импорт нефти из Ирана и заморозив его счета в Америке. В апреле 1980 года попытка спасти заложников завершилась неудачей — и лишь по прошествии 444 дней, сразу после инаугурации Рональда Рейгана 20 января 1981 года, Иран освободил 52 заложника в обмен на возврат своих активов, напоминает автор.



«Как и после двух предыдущих кризисов, США понадобилось определенное время, чтобы оправиться, но они прочно восстановили свои позиции», — подчёркивается в статье. При этом из-за пережитого в противостоянии с Ираном «унижения» американское общество активно поддержало колоссальное наращивание военной мощи, осуществлённое Рейганом, пишет The Hill: «Далеко идущие военные реформы, которые в 1986 году были подкреплены историческим законом Голдуотера-Николса, существенно повысили военный потенциал США».



По мнению автора, Кремлю следует проанализировать эти примеры из истории, чтобы получить наиболее точное представление о том, чем обернётся резкая смена курса в Афганистане. Российское руководство может, в частности, усомниться в том, что Вашингтон сохранит военные расходы на высоком уровне — и такой вывод будет ошибкой, так как в отличие от периода Вьетнама, подавляющее большинство представителей обеих партий в конгрессе США сейчас выступает за увеличение расходов, а Америка по-прежнему «уделяет повышенное внимание соперничеству великих держав», говорится в статье.



Москва также может понадеяться, что США откажутся от наращивания своих сил на восточном фланге НАТО и от оказания военной помощи Украине. Но скорее всего, под нажимом восточноевропейских членов альянса они будут и дальше поддерживать там мощную группировку военных сил и средств, прогнозирует автор: «А если США и НАТО увидят угрозу в учениях «Запад-2021», которые будут проходить на западе России и в Белоруссии, они могут сделать нечто большее».



Вероятно, у Кремля может возникнуть и мысль о том, что США «устали от военного бремени» на Ближнем и Среднем Востоке и теперь отвернутся от него прочь, предполагает автор. «Но несмотря на некоторые сокращения в этом регионе, Америка наверняка сохранит там достаточно сил и средств, чтобы ответить на угрозы со стороны Ирана и других враждебных сил», — подчёркивается в статье.



«Вашингтон вступает в период глубоких размышлений и напряжённых дебатов о внешней и военной политике. И думая о будущем, Кремлю следует учесть, как Соединённые Штаты преодолевали свои прошлые неудачи», — заключает американский дипломат.