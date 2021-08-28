Hill Оригинал

Hill: экс-посол США советует Москве не строить ложных надежд из-за Афганистана

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Оценивая последствия ухода американцев из Афганистана, Москва может прийти к ошибочному выводу о том, что США устали от военного бремени на Ближнем и Среднем Востоке, поэтому будут и дальше сокращать своё военное присутствие и военные расходы. Однако эти выводы ошибочны, предупреждает на страницах The Hill бывший посол США в Казахстане и Грузии Уильям Кортни. Он советует Кремлю обратиться к истории и изучить, как американцы преодолевали свои прошлые неудачи.
Hill: экс-посол США советует Москве не строить ложных надежд из-за Афганистана
Reuters

«За многие годы Америка была неоднократно унижена за границей, но всякий раз она оправлялась от ударов», — пишет экс-посол США в Казахстане и Грузии Уильям Кортни в статье для The Hill. По его мнению, на фоне ухода американцев из Афганистана Россия может прийти к выводу, что они повержены и на них можно оказывать давление. Однако она рискует ошибиться, предупреждает автор. 

Он рекомендует Кремлю для сравнения вспомнить об истории прежних американских «провалов», таких как залив Свиней, Берлинская стена, Вьетнам, а также захват американских дипломатов в Иране и неудачная попытка их освобождения. Во всех этих случаях США потребовалось определённое время, чтобы оправиться, однако они всегда восстанавливали и укрепляли свои позиции, подчёркивается в статье. 

В частности, в 1961 году Америка столкнулась с «тройной угрозой» со стороны просоветского лагеря, напоминает автор. В апреле того года новая администрация во главе с Кеннеди высадила десант в заливе Свиней, чтобы свергнуть режим Фиделя Кастро, однако эта операция провалилась. После июньской встречи в верхах в Вене советский лидер Никита Хрущёв пришёл к выводу, что президент Джон Кеннеди «неопытный и даже незрелый» — после чего уже в августе  Восточная Германия приступила к строительству Берлинской стены, а США с союзниками «беспомощно наблюдали за происходящим», говорится в статье. 

По мнению автора, именно эти события могли подтолкнуть Кремль к принятию решения о тайной отправке ядерного оружия на Кубу в 1963 году. Однако уже через несколько дней советскому руководству пришлось отступить перед лицом военно-морской блокады США, подчёркивается в статье: «Рискованные действия Москвы на Кубе могли усилить решимость США увеличить свое преимущество над СССР за счёт развертывания тысячи новых ракет «Минитмен». 

Москва неверно оценила и американские действия во Вьетнаме, где погибло свыше 58 тыс. американцев — в 20 раз больше, чем в Афганистане, говорится в статье. После длительного периода мощных протестов общественности и попыток «достичь мира с честью» президент Никсон в 1973 году прекратил боевые действия США во Вьетнаме, в итоге Южный Вьетнам пал в 1975 году, напоминает автор. 

«Осмелев от этого американского поражения», СССР начал вынашивать более серьёзные международные планы, пишет The Hill: он поддержал захват власти в Анголе марксистами в 1975 году, а в 1978-м поддерживал Эфиопию в ее войне с Сомали. «Решив пойти ва-банк, Советский Союз в 1979 году ввел войска в Афганистан. Нет сомнений, что Москва радовалась, когда Америка потеряла в революционном Иране агентов разведки, работавших против СССР», — отмечается в статье. 

Однако Вашингтон отреагировал на это, пускай имедленно, подчёркивает автор. В 1978 году американцы «потеснили» СССР и выступили посредником на переговорах между Израилем и бывшим союзником Америки — Египтом, результатом которых стали Кэмп-Дэвидские соглашения. Кроме того, члены НАТО взяли на себя обязательство увеличить военные расходы, а в 1979 году альянс согласился разместить в Европе новые ракеты, чтобы создать противовес советским ракетам средней дальности РСД-10. И уже с 1980 года США начали помогать афганским повстанцам, воевавшим с советскими силами, констатирует The Hill. 

Одновременно в ноябре 1979 года иранские боевики захватили американское посольство в Тегеране и взяли заложников, но сначала в Вашингтоне отреагировали на это «довольно скромно», прекратив импорт нефти из Ирана и заморозив его счета в Америке. В апреле 1980 года попытка спасти заложников завершилась неудачей — и лишь по прошествии 444 дней, сразу после инаугурации Рональда Рейгана 20 января 1981 года, Иран освободил 52 заложника в обмен на возврат своих активов, напоминает автор. 

«Как и после двух предыдущих кризисов, США понадобилось определенное время, чтобы оправиться, но они прочно восстановили свои позиции», — подчёркивается в статье. При этом из-за пережитого в противостоянии с Ираном «унижения» американское общество активно поддержало колоссальное наращивание военной мощи, осуществлённое Рейганом, пишет The Hill: «Далеко идущие военные реформы, которые в 1986 году были подкреплены историческим законом Голдуотера-Николса, существенно повысили военный потенциал США». 

По мнению автора, Кремлю следует проанализировать эти примеры из истории, чтобы получить наиболее точное представление о том, чем обернётся резкая смена курса в Афганистане. Российское руководство может, в частности, усомниться в том, что Вашингтон сохранит военные расходы на высоком уровне — и такой вывод будет ошибкой, так как в отличие от периода Вьетнама, подавляющее большинство представителей обеих партий в конгрессе США сейчас выступает за увеличение расходов, а Америка по-прежнему «уделяет повышенное внимание соперничеству великих держав», говорится в статье. 

Москва также может понадеяться, что США откажутся от наращивания своих сил на восточном фланге НАТО и от оказания военной помощи Украине. Но скорее всего, под нажимом восточноевропейских членов альянса они будут и дальше поддерживать там мощную группировку военных сил и средств, прогнозирует автор: «А если США и НАТО увидят угрозу в  учениях «Запад-2021», которые будут проходить на западе России и в Белоруссии, они могут сделать нечто большее». 

Вероятно, у Кремля может возникнуть и мысль о том, что США «устали от военного бремени» на Ближнем и Среднем Востоке и теперь отвернутся от него прочь, предполагает автор. «Но несмотря на некоторые сокращения в этом регионе, Америка наверняка сохранит там достаточно сил и средств, чтобы ответить на угрозы со стороны Ирана и других враждебных сил», — подчёркивается в статье. 

«Вашингтон вступает в период глубоких размышлений и напряжённых дебатов о внешней и военной политике. И думая о будущем, Кремлю следует учесть, как Соединённые Штаты преодолевали свои прошлые неудачи», — заключает американский дипломат.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Hill США Северная Америка
теги
армия Афганистан беженцы безопасность Белоруссия Ближний Восток вооруженный конфликт геополитика Запад Иран Кремль оборона Россия США терроризм Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров