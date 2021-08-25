Washington Post Оригинал

WP: Макфол советует Байдену построить новые «необычные» отношения с Украиной

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Бывший посол США в России Майкл Макфол предлагает на страницах The Washington Post серию своих рекомендаций для эффективной «перезагрузки» отношений между Украиной и США. По его мнению, президент США Джо Байден должен использовать предстоящую встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы перейти к новому формату отношений, одновременно добиваясь от Киева активного проведения реформ.
WP: Макфол советует Байдену построить новые «необычные» отношения с Украиной
Reuters

Украина находится сейчас «на переднем крае» глобальной борьбы между демократией и диктатурой, а также в борьбе за мирную Европу, уверен экс-посол США в Москве Майкл Макфол. По его мнению, американцам сейчас пора проявить «незаурядную решимость в защите демократии и безопасности» в отношении «разобщённой Украины», как Вашингтон делал это на протяжении XX века для защиты своих друзей в Западном Берлине и Западной Германии «от советской агрессии». И президенту Джо Байдену следует иметь это в виду в ходе подготовки к предстоящей встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, советует Макфол в статье для The Washington Post.

«Если демократический эксперимент на Украине потерпит неудачу, особых надежд на провозглашённую Байденом демократическую повестку и его саммиты в поддержку демократии, запланированные на этот и следующий годы, не будет — особенно сейчас, после возвращения к власти талибов* в Афганистане», подчёркивает американский дипломат. «Его провал станет подарком и стимулом для президента России Владимира Путина и его авторитарных союзников от Минска до Пекина», предостерегает Макфол. 

Зато в случае, если нынешний «демократический эксперимент» на Украине увенчается успехом  это расширит возможности «небольших демократических стран во всем регионе и во всём мире», уверен дипломат. Поэтому Вашиингтогу так необходимо, по его мнению, наладить особые связи с Украиной, а не стремиться «просто вернуться к нормальным, стандартным, обычным отношениям», как пытаются сделать сейчас некоторые американские политики после громких скандалов эпохи Трампа.

«Но обычных отношений недостаточно. Украина, по-прежнему находящаяся в состоянии войны с Россией, которая оккупировала** значительную часть её территории, сталкивается с необычными угрозами своему суверенитету и демократии», — подчёркивает Макфол. Он советует Байдену и Зеленскому «признать эти чрезвычайные обстоятельства, а затем принять особые и совместные обязательства по их преодолению». В рамках этой стратегии дипломат предлагает целую серию шагов в разных сферах.

В частности, Киеву и Вашингтону необходимо пересмотреть свои отношения в области безопасности и «признать их взаимовыгодными», подчёркивается в статье. Макфол уверен, что 200-тысячная регулярная армия Украины, несколько сотен танков и боевых машин, а также активное присутствие разведки «способствуют сдерживанию агрессивных действий Путина против Европы более эффективно, чем большинство стран-союзниц по НАТО».

«С 2014 года украинцы ведут прямую борьбу против Путина и его марионеток. Байден должен ценить Украину как важнейшего партнёра в сфере безопасности в Европе и объявить о предоставлении ей новой значительной военной помощи, увеличив масштабы той поддержки, которую власти США без лишнего шума оказывали при Трампе», — советует американский дипломат.

По его мнению, в рамках программы такой помощи необходимо предоставить Киеву оборонительное оружие, включая большее количество переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также модернизированные радары для повышения их эффективности. Вопрос «самообороны Украины» должен быть сейчас в центре внимания и пользоваться даже большим приоритетом, чем проблемы мирного урегулирования ситуации в Донбассе, считает Макфол.

В ответ Зеленский должен на время прекратить просить предоставить Украине План действий по подготовке к членству в НАТО, поскольку это не обеспечит ему гарантий безопасности — а «суровая реальность» такова, что Украина сегодня не соответствует всем критериям готовности к вступлению в НАТО, подчёркивается в статье. Вместо этого, полагает Макфол, Киеву следует сосредоточиться на более активном проведении реформ, которые необходимы для дальнешего прогресса в этой сфере, и сформировать неправительственную группу экспертов по «мониторингу успехов Украины в выполнении требований НАТО».

В то же время Вашинтону необходим «новый подход» к Украине в сфере защиты демократии, уверен экс-посол. «Представители властей США должны перестать так открыто и громогласно читать украинцам нотации в отношении коррупции. Разумеется, борьба с коррупцией должна оставаться главным вопросом, и условия оказания помощи необходимо ужесточить. Но публичные заявления при обсуждении нашего общего стремления к укреплению демократии на Украине будут более эффективными, если они будут звучать в более широком плане — особенно потому, что всякий раз, когда Байден произносит слова «коррупция» и «Украина» в одном предложении, его оппоненты добавляют «Хантер Байден», — констатирует Макфол.

По его мнению, «более скромный тон» заявлений со стороны Вашингтона был бы более уместным ещё и потому, что США «также испытывают трудности с сохранением демократии у себя в стране». Если же расширить масштабы этой дискуссии от борьбы с коррупцией до «демократии в более широком смысле», то следует отметить, что из Киева уже поступает «определённая обнадёживающая информация», подчёркивается в статье.

В частности, украинское правительство приняло «исторический закон о земельной реформе», а также провело масштабные реформы в области электронного государственного управления. Верховная рада ввела новые правила в сфере азартных игр, приняла новый законопроект, признающий группы этнических меньшинств «коренными народами Украины», и продвигает крупный пакет судебных реформ, который получил одобрение Венецианской комиссии Совета Европы, сообщается в статье. 

Кроме того, украинские власти осуществляют «позитивные кадровые изменения» в Генеральной прокуратуре и добились значительного прогресса в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции, пишет The Washington Post. «Украина по-прежнему проводит свободные, честные и конкурентные выборы. Гражданское общество в этой стране активное, и конкуренция между большинством частных медиа-компаний (несмотря на то, что очень многие из них принадлежат олигархам) более высокая, чем в любой другой стране на постсоветском пространстве, кроме стран Балтии», — подчёркивает Макфол.

По его оценкам, даже сам президент Зеленский, который «поначалу испытывал некоторую неуверенность и медлил», теперь уже действует в отношении олигархов более решительно и заслуживает поддержки из Вашингтона: «Его решение закрыть пророссийские телеканалы и обвинить их владельца и союзника Путина Виктора Медведчука в государственной измене было смелым поступком, который США должны поддержать. То же самое относится и к его действиям против олигарха Игоря Коломойского, который был главным спонсором его президентской кампании».

Как считает Макфол, «на основании этих успехов» во время предстоящего саммита можно было бы объявить о создании новой двусторонней комиссии «по углублению демократических и рыночных реформ» на Украине, которые могли бы опираться на гражданское общество и частный сектор в обеих странах. «Эта инициатива могла бы расширить участие США в программе демократических и рыночных реформ», — поясняет автор.

Кроме того, президенты могли бы созвать «группу экспертов высокого уровня», состоящую из лидеров в разных сферах, не являющихся членами правительственных структур — например, таких как бывший сотрудник Международного валютного фонда Дэвид Липтон, бывший министр финансов Украины Наталья Яресько, политолог Фрэнсис Фукуяма и бывший президент Эстонии Тоомас Ильвес, предлагает Макфол. По его мнению, подобная группа помогла бы добиваться более активного проведения реформ на Украине с помощью выработки идей «в сочетании с поддержкой и жёсткостью из лучших побуждений».

Сегодня Украина «не является обычной страной», поскольку и «угроза европейской безопасности и демократии со стороны России не является обычной», подчёркивается в статье. Поэтому президент Байден, особенно учитывая его твёрдую приверженность Украине в прошлом, должен использовать свою скорую встречу с Зеленским, чтобы начать создавать новые «необычные отношения с Украиной», заключает Макфол.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 г. 

** Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).


 

 

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