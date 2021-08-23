Fox News: импичмента мало — британский полковник призвал предать Байдена военному трибуналу за капитуляцию перед «Талибаном»
ДЖАСТИН КЕМП, полковник британской армии в отставке: Этой ситуации (в Афганистане. — ИноТВ) никто не рад так, как Россия и Китай. Они активнее всех поддерживают то, что произошло. Они этому поспособствовали. Теперь они будут себя нахваливать. В прошлом они много чего делали против Запада. Теперь они будут смотреть на США, которые раньше были сдерживающей силой, и видеть открытое поле для любых действий. А те страны, которые мы надеялись переманить на свою сторону, в сферу западного влияния, скажут: «Зачем нам это делать? Эти люди честны только со своими друзьями. Мы не можем на них положиться, не можем им доверять».
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