За 16 лет правления канцлера Ангелы Меркель у Германии так и не появилась внешнеполитическая стратегия, пишет Neues Deutschland. «Тихоня» во главе ФРГ проиграла в борьбе с глобальным потеплением, расколом в Европейском союзе, а теперь ещё и «Талибаном»*. Её эпоху можно охарактеризовать словами «нерешительность, малодушие и даже трусость», считает автор статьи Раймунд Кремер.

Эпоха канцлера Германии Ангелы Меркель подходит к концу и пришло время подвести итоги, пишет Neues Deutschland. Если описывать ту внешнюю политику, которую всё это время проводила ФРГ, то напрашиваются слова «нерешительность, малодушие и даже трусость». У страны не было стратегии, она была не способна осуществлять политическое руководство, убеждён автор статьи Раймунд Кремер.

Благодаря экономическому успеху в последние 30 лет Германия смогла получить в Европейском союзе статус лидера. Учитывая фашистское прошлое страны, выдвигались инициативы по укреплению мира и коллективной безопасности, что было действительно необходимо. В Афганистане же Берлин просто бегал за Вашингтоном. И операция там закончилась катастрофой. Теперь возникает вопрос: «Кто несёт политическую ответственность за проигранную войну?» И она, без сомнений, лежит на Меркель, подчёркивает автор.

Канцлер также упустила возможность стать полноценным партнёром в рамках проекта «Новый шёлковый путь» и ограничилась только ролью выгодоприобретателя, продолжает издание. В самом начале она обозначила борьбу с глобальным потеплением как один из своих самых главных приоритетов, но за этим не последовало практически никаких действий, по крайней мере последовательных. В ЕС Германия действительно стала главным «кукловодом», но, несмотря на огромную финансовую помощь, «кулуарные договорённости, которые заключались в брюссельском закулисье», не помогли преодолеть раскол между Востоком и Западом. Отношения Берлина с Варшавой сейчас хуже, чем когда-либо.

Впрочем, кое-что у Меркель получалось, признаёт Кремер. В рамках переговоров о заключении инвестиционного соглашения с Китаем она проводила жёсткую политику, ориентированную на экономические интересы Германии. Прагматизм всегда был её мантрой. Также канцлер умела грамотно уходить от критики и вообще была «тихоней». Причём в последние годы её манера поведения на мировой арене нравилась людям больше, чем, к примеру, мачизм главы Белого дома Дональда Трампа.

«Что же будет дальше?» — задаётся вопросом Кремер. Место «тихони Меркель» займёт «батутистка» Анналена Бербок от партии зелёных? Свои внешнеполитические приоритеты она не утаивает: оказывать давление на Китай и Россию, а в вопросе «Северного потока — 2» ориентироваться на президента США Джо Байдена. Консервативные силы в Германии надеются, что её избрание позволит стране соответствовать возложенной на неё международной ответственности с опорой на реальную политику и реальную военную силу, заключает Кремер.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.