Дорожат друг другом, несмотря на разногласия, — эксперт о последней встрече Путина и Меркель

Несмотря на многие разногласия, глава Кремля Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель дорожат друг другом, сообщает Welt. Об этом свидетельствует и её недавний визит в Москву, где её приняли как желанного гостя. Для российского президента она лидер не только Европейского союза, но и западного мира, объясняет в интервью телеканалу Маркус Кайм, эксперт по политике безопасности из немецкого фонда «Наука и политика».

С нами на связи эксперт по политике безопасности из фонда «Наука и политика» Маркус Кайм. Приветствую Вас.

МАРКУС КАЙМ, эксперт по политике безопасности немецкого фонда «Наука и политика»: Здравствуйте.

Можно сказать, что это была последняя личная встреча Путина и Меркель, по крайней мере, в статусе канцлера. Господин Кайм, дорожат ли они друг другом, несмотря на многие разногласия? Вы же тоже следили за пресс-конференцией. Как вы считаете?

МАРКУС КАЙМ: По крайней мере, они это подчёркивают. Меркель приехала в Россию в 20-й раз. Я специально не подсчитывал, но, я думаю, Россия и Китай по этому показателю сравнялись. В последние годы Россия и Китай были самыми главными вызовами для Федеративной Республики Германии и лично Ангелы Меркель.

Россия — один из самых важных игроков в мировой политике. Если к этому добавить ещё и особое отношение самой Меркель к России, то это объясняет, почему, несмотря на все разногласия, её встречают там, как желанного гостя. Не без оснований её считают — в том числе и президент Путин — лидером Европейского союза и отчасти даже западного мира. Ведь за время президентства Трампа западный мир… (на заднем фоне слышен голос Владимира Путина. — ИноТВ).

Да, вы сейчас слышите Владимира Путина. Нам нужно убавить звук, а то не слышно Вас. Он звучал на фоне. Продолжайте свой анализ. (Смеётся.)

МАРКУС КАЙМ (Смеётся.): Извините, меня это немного спутало. Так вот, за время президента Трампа эта роль лидера западного мира перешла Ангеле Меркель. Получается двойной лидер — и ЕС, и западного мира. Поэтому Путин особенно дорожит своими отношениями с ней.

Дата выхода в эфир 20 августа 2021 года.