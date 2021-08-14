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Zeit: Меркель посетит Москву с прощальным визитом

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За два дня до поездки в Киев на следующей неделе канцлер Германии Ангела Меркель посетит с рабочим визитом Москву, сообщает Die Zeit со ссылкой на заявление пресс-секретаря правительства ФРГ Штеффена Зайберта. Как отмечает издание, вероятно, центральной темой переговоров с президентом России Владимиром Путиным станет российско-германский проект «Северный поток — 2».
Zeit: Меркель посетит Москву с прощальным визитом
Reuters
На следующей неделе в пятницу, 20 августа, канцлер Германии Ангела Меркель посетит с визитом Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Зайберт. В Кремле подтвердили информацию о встрече лидеров двух стран, сообщает Die Zeit.
 
По словам Зайберта, детали поездки будут объявлены в начале следующей недели. В Кремле заявили, что Путин намерен обсудить с Меркель развитие двусторонних отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы.
 
В последнее время отношения Германии и России значительно осложнились из-за нескольких конфликтов, в том числе из-за ареста Алексея Навального. Россия отвергает обвинения в убийстве уроженца Чечни и гражданина Грузии в Берлине, а также в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году, утверждает издание.
 
Последний раз Меркель посещала Москву в январе прошлого года.
 
Визит канцлера в Киев запланирован на 22 августа. Вероятно, поездка Меркель в Россию и Украину станет для неё последней на посту канцлера.
 
Как сообщили в администрации президента Украины, на встрече с Владимиром Зеленским будут обсуждаться вопросы безопасности. Меркель считается главным посредником в конфликте на востоке Украины. Германия, Франция, Россия и Украина образуют так называемую «нормандскую четвёрку». В рамках «нормандского формата» ведутся переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины.
 
Кроме того, вероятнее всего, на переговорах в Москве и Киеве будет обсуждаться российско-германский газопровод «Северный поток — 2», проложенный по дну Балтийского моря. Меркель предостерегла Россию от использования почти завершенного газопровода в качестве «средства давления» на Украину, пишет Die Zeit.

 

 
 
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Die Zeit Германия Европа
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