Die Welt: кандидат в канцлеры Германии Лашет пригрозил России санкциями

ФРГ будет выступать за введение новых санкций против России, в случае если Москва использует «Северный поток — 2» для оказания давления на Украину, пишет Die Welt, ссылаясь на заявление лидера ХДС Армина Лашета. По словам политика, у Берлина в руках есть нужные инструменты для того, чтобы привлечь Россию к ответу за агрессивные действия.
Кандидат в канцлеры ФРГ от партии ХДС Армин Лашет пригрозил России санкциями, в случае если Москва будет использовать газопровод «Северный поток — 2» для давления на Украину, сообщает Die Welt. «Если Россия снова предпримет агрессивные действия в отношении Украины, то Германия примет меры на национальном уровне, а также будет продвигать введение санкций на уровне ЕС», — заявил Лашет во время своего визита в Польшу.
Издание напоминает, что газопровод «Северный поток — 2» уже почти достроен. На Украине и в Польше есть опасения, что Россия может использовать его для обхода уже существующих газопроводов на украинской и польской территории и оказания давления на Варшаву и Киев.
В США также долго придерживались такой позиции, однако Джо Байден и Ангела Меркель урегулировали конфликт интересов. «Американо-немецкое соглашение предоставляет нам инструментарий, с помощью которого мы сможем привлечь Россию к ответственности за деструктивные действия», — приводит Die Welt слова Лашета.
По словам политика, приоритетом немецкой внешней политики должно стать продвижение суверенитета и безопасности Украины. Также Лашет подчеркнул, что ФРГ должна продемонстрировать России недопустимость нарушений международного права, гибридных атак на западные демократии или же нарушений прав человека.
Как пишет Die Welt, визит Лашета в Польшу приурочен к 77-й годовщине Варшавского восстания 1944 года. Оно было жёстко подавлено нацистами: погибло до 200 тыс. мирных жителей, а Варшава была почти полностью уничтожена.
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