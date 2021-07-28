Польский профессор: вместе с «Северным потоком — 2» Германия и США получат крах репутации

Соглашение Берлина и Вашингтона по вопросу окончания строительства газопровода «Северный поток — 2» серьёзно отразится на репутации этих стран не только на Украине, но и в Центральной Европе, заявил профессор Пшемыслав Журавский вель Граевский. В беседе с Polskie Radio эксперт подчеркнул, что США зря надеются на то, что Германия поможет им сдержать Китай.

Достигнутое между Вашингтоном и Берлином соглашение по «Северному потоку — 2» может привести к созданию Pax Americana и Pax Germanica в Центральной и Восточной Европе. В таком раскладе место главного бенефициара на европейском континенте займёт Германия, сказал Polskie Radio польский профессор Пшемыслав Журавский вель Граевский.



«Для нас это, безусловно, неблагоприятный шаг, но необходимо осознать масштаб произошедшего, потому что никто не нарушил ничего в военном плане, что касается восточного фланга НАТО. Однако стоит признать, что «Северный поток — 2» облегчает ситуацию России и оказывает давление на Украину, в обход которой проложен газопровод «Северный поток — 2», —объясняет он.

По его мнению, сейчас наступило серьёзное изменение направления американской политики. Они ориентируются на достижение двух основных целей. «На мой взгляд, они недостижимы. Первая цель заключается в том, чтобы добиться сотрудничества ЕС под лидерством Германии на китайском направлении, но это не выйдет», — считает он.

В беседе он также отметил, что ввиду соглашения между Вашингтоном и Берлином следует ожидать увеличения давления России на Украину. «Кремль усилит давление на Киев в плане газа, а возможно, и в военных вопросах. Так что мы имеем дело с глубоким крахом репутации Германии на Украине и США в нашей части Европы», — резюмировал польский профессор Пшемыслав Журавский вель Граевский.