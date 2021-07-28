Польский профессор: вместе с «Северным потоком — 2» Германия и США получат крах репутации
Достигнутое между Вашингтоном и Берлином соглашение по «Северному потоку — 2» может привести к созданию Pax Americana и Pax Germanica в Центральной и Восточной Европе. В таком раскладе место главного бенефициара на европейском континенте займёт Германия, сказал Polskie Radio польский профессор Пшемыслав Журавский вель Граевский.
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