1+1: Киев и Варшава продолжат противодействовать «Северному потоку — 2» — несмотря на договор США с Германией

Несмотря на договорённости между США и Германией относительно «Северного потока — 2», Украина и Польша продолжат противодействовать российскому газопроводу. Как передаёт «1+1», на официальной странице украинского МИД появилось совместное заявление Украины и Польши, в котором говорится, что отказ от попыток остановки газопровода «Северный поток — 2» значительно углубляет кризис, а предложенные западными странами гарантии недостаточны.

Санкции против России в случае использования «Северного потока — 2» как инструмента шантажа Украины, содействие в переговорах относительно продолжения транзита российского газа украинской ГТС и создание зелёного фонда в поддержку украинской энергетики — это главные пункты совместной декларации США и Германии относительно российского газопровода «Северный поток — 2». Соответствующее заявление две страны синхронно обнародовали накануне поздно вечером.

Официальный Киев немедленно отреагировал на такие договорённости: они лишь углубляют кризис. Украина инициирует переговоры с Германией и Евросоюзом. Далее с подробностями Ольга Пашиленко.

ОЛЬГА ПАШИЛЕНКО, корреспондент: «В поддержку Украины и европейской энергобезопасности» — так называется совместная декларация, по сути компромисс, достигнутый Соединёнными Штатами и Германией, у которых с самого начала были противополжные взгляды на «Северный поток — 2». После уверений в непоколебимости поддержки Украины и решительности в наказании России из-за развязывания агрессии, они переходят к конкретике. В документе содержатся устные гарантии и обещания помощи Украине. Германия обязуется немедленно реагировать, если Россия будет шантажировать своим газом, и может вообще ограничить экспорт «Газпрома».

ВИКТОРИЯ НУЛАНД, заместитель госсекртерая США: Если Россия будет пытаться использовать энергетику как оружие или совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины, Германия примет меры на национальном уровне и будет требовать эффективных мер на уровне ЕС, включая санкции, для ограничения экспортных возможностей России в Европу в энергетическом секторе.

Также в заявлении говорится о том, что Украина должна оставаться транзитёром российского газа и после завершения действующего контракта в 2024 году. США и Германия инициируют переговоры о продлении газового соглашения между Украиной и Россией по меньшей мере на 10 лет и обещают организовать их не позднее 1 сентября. Также они объявляют о создании так называемого зелёного фонда для Украины. Средства из него должны идти на усиление энергоэффективности, а также на переход на возобновляемую энергетику.

ЦИТАТА: Германия и США будут стараться способствовать и поддерживать инвестиции в зелёный фонд для Украины размером по меньшей мере один миллиард долларов. Германия предоставит начальный взнос по меньшей мере 175 миллионов долларов и будет работать над продолжением своих обязательств в ближайшие бюджетные годы.

Заместитель госсекретаря США Викторя Нуланд во время слушаний в сенате опровергла распространяемые в прессе слухи о том, что США якобы настойчиво рекомендовали официальному Киеву не критиковать данное соглашение под угрозой ограничения своей поддержки. А Белый дом в тот же день объявил: Украина — страна-партнёр и президента Владимира Зеленского ожидают 30 августа.

Тем временем на официальной странице украинского МИД появилось совместное заявление Украины и Польши. В нём говорится, что отказ от попыток остановки газопровода «Северный поток — 2» значительно углубляет кризис, а предложенные гарантии недостаточны.

ЦИТАТА: К сожалению, актуальные предложения относительно заполнения дефицита безопасности, который образуется, не могут считаться достаточными для эффективной минимизации угроз, которые создаёт «Северный поток — 2». Мы призываем Соединённые Штаты и Германию адекватно относиться к кризису безопасности в нашем регионе, единственным выгодополучателем которого является Россия.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter, что в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС уже инициировал переговоры с Германией и Еврокомиссией. Отреагировал на договорённости между США и Германией и российский посол в Вашингтоне. Тон документа он назвал вражеским, а претензии к России — необоснованными, а также обвинил авторов в попытках прибегнуть к недобросовестной конкуренции на энергетическом рынке.

Из США Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, «1+1».

Дата выхода в эфир 22 июля 2021 года.