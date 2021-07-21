Замминистра иностранных дел Польши: никакого польэксита не будет — это происки оппозиции

Внутренние дебаты в ЕС, преследование своих интересов — это одно, а мнимые попытки выхода — совершенно другое. На настоящий момент в Варшаве выход из ЕС не обсуждается, заявил замглавы МИД Польши Марцин Пшидач. В основном об этом рассуждает лишь оппозиция. В беседе с TVP он также упрекнул Германию в безответственном подходе к «Северному потоку — 2», который лишь укрепит позицию Владимира Путина как в политическом, так и финансовом плане.

«В Польше нет никакой дискуссии на тему выхода из ЕС, кроме той, которую пытается навязать оппозиция», — заявил телеканалу TVP замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач. В беседе он объяснил, что совершенно естественно защищать интересы Польши в ЕС и это автоматически не означает желания его покинуть. «Внутренние дебаты в ЕС, преследование своих интересов — это одно, а мнимые попытки выхода — совершенно другое. На настоящий момент выход из ЕС не обсуждается. Я призываю оппозицию и некоторые СМИ проявить разумный подход в этом вопросе», — сказал он.

Дипломат уверен, что за разжигание дискуссий о польэксите несёт ответственность не кто иной, как недавно вернувшийся в польскую политику Дональд Туск. Он, по мнению замминистра, уже много лет извествен в основном тем, что сеет раздор среди поляков. Более того, обвинения Туска в адрес партии «Право и справедливость» в том, что польское правительство пророссийское, абсолютно ложные. «Право и справедливость» проводит очень активную политику на восточном направлении, весьма антагонистичную в отношении России», — сказал он. Пшидач также уверен, что недавние попытки, предпринятые ЕС, оказать политическое давление на Польшу, лишь навредят самому союзу.

В беседе с телеканалом он посетовал на то, что вероятность возобновления санкций США в отношении «Северного потока — 2» очень мала. «Мы пытаемся разубедить наших американских партнёров и показать им более широкий контекст. Этот проект лишь укрепляет позицию Владимира Путина как в политическом, так и финансовом плане», — пояснил он.

Замминистра напомнил, что этот проект представляет собой опасность не только для стран, расположенных между Германией и Россией, но и для всего ЕС. «К сожалению, правительство Берлина не до конца ответственно воспринимает этот проект. <...> Это не чисто экономические, а политические проекты», — подчеркнул он. При этом замглавы МИД Польши рассказал, что энергетическая безопасность страны значительно усилена благодаря инвестициям последних лет. «У нас есть СПГ-терминал, мы покупаем газ не только у России, продолжается строительство газопровода Balticapipe, скоро мы будем в безопасности и сможем оказать поддержку нашим соседям», — резюмировал он.