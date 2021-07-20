Неверный выбор — Rzeczpospolita о «победном» участии Польши в блокировке саммита Россия — ЕС

Руководство Польши с гордостью заявило, что им удалось задушить идею президента Макрона и канцлера Меркель о проведении саммита Россия — ЕС. Как пишет Rzeczpospolita, к сожалению, Польша сделала неверный выбор, и блокирование саммита выглядит победой лишь на первый взгляд, поскольку разговаривать с Россией всё равно будут все страны, а Варшава лишится такого важного диалога.

В последнее время много говорилось о том, как Польше и странам Балтии удалось унизить Францию и Германию, задушив в зародыше идею президента Макрона и канцлера Меркель о проведении саммита Россия — ЕС по образцу недавней встречи Байдена и Путина. Польское руководство объявило о своей победе: переговоров с Путиным не будет. Однако, как пишет Rzeczpospolita, к сожалению, как часто бывает в последнее время, Польша сделала неверный выбор и блокирование саммита Россия — ЕС выглядит победой лишь на первый взгляд.

Как продолжает автор материала, общеевропейской встречи с Путиным не будет, но Эммануэль Макрон ясно дал понять, что ему не нужен никакой саммит, чтобы поговорить с российским президентом. Ангела Меркель также поддерживает диалог с Кремлём. Помимо неё этим занимаются чехи, венгры, словаки, финны, австрийцы и многие другие, и на их переговоры, в отличие от переговоров на уровне ЕС, Варшава не может и никак не сможет повлиять.

Однако для такой страны, как Польша, дипломатия — основа функционирования в современном мире. С Германией, Францией и остальными партнёрами Варшаве нужно поддерживать регулярный диалог, поскольку существуют общие интересы. С американцами нужно разговаривать, поскольку они в значительной мере отвечают за безопасность. Но существует и Россия, с которой следует вести диалог не потому, что у стран хорошие отношения, а потому, что это позволяет заявить о своих интересах, обсудить расхождения и нарастающие с каждым годом разногласия.

«Альтернатив нет, ведь отсутствие диалога с большим соседом не может быть верным выбором ни для одной серьёзной страны», — пишет автор статьи.

По его мнению, сейчас Польша слишком слаба, чтобы разговаривать с Россией самостоятельно, поэтому ей следует делать это в рамках европейского диалога, стараясь повлиять на его содержание. Это не только окажет положительное воздействие на перспективы польской восточной политики, но и даст стране хотя бы толику силы воздействия в рамках ЕС. Но, с сожалением констатирует автор, пока всё идёт как обычно: Франция и Германия продолжат разговаривать с Путиным, а Польши в очередной раз за столом переговоров не окажется.