Polskie Radio: сыну Бжезинского прочат пост посла США в Варшаве

Нет никаких задержек в ходе процедуры принятия кандидата на пост нового посла США в Польше, которым, по сообщениям СМИ, должен стать сын Збигнева Бжезинского Марк Бжезинский, заявил бывший глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский. В беседе с Polskie Radio он обвиняет польскую оппозицию в разжигании этого конфликта и приписывает ей разочарование хорошим состоянием польско-американских отношений.

В интервью Polskie Radio Бывший глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский не решился подтвердить информацию о том, что новым послом США в Польше должен стать сын профессора Збигнева Бжезинского Марк Бжезинский. «Мы придерживаемся всех рамок, которые подразумевает под собой эта процедура. Нет никаких задержек (...) Пока Польша не выразит своё согласие, мы не предадим огласке никакие имена», — объясняет недавно назначенный посол Польши при ООН.

Он упрекнул другие страны в том, что они уже несколько раз нарушали этот принцип по отношению к Польше. «Мы помним, что СМИ объявили о некоторых кандидатурах до того, как Польша их одобрила. Имелись также некие формы давления с целью ускорения процедур путём публикации имён в СМИ. Это, безусловно, плохая практика», — сожалеет он.

Polskie Radio напоминает, что во вторник портал Onet написал, что польское правительство не хочет одобрять кандидатуру Марка Бжезинского в качестве главы дипломатической миссии США в Польше. Причина якобы кроется в необходимом отказе от польского гражданства в отношении сына Бжезинского. МИД Польши заверил, что правительство не приостановило никаких процедур, и что они продолжаются в соответствии со всеми предусмотреными правилами и сроками. По его мнению, такие ситуации — это не более чем симптом разочарования польской оппозиций нынешним состоянием отношений между Варшавой и Вашингтоном и тем, что Польша наладила отношения с новым американским президентом Джо Байденом.

Поляки любой ценой пытаются создать ложное представление об этих отношениях, выставляя их в самом плохом свете. «Я хочу отметить, что в понедельник, сразу после саммита Инициативы трёх морей в Варшаве я общался с человеком, ответственным за этот формат в Госдепе, и он меня спросил: «Подожди, а в чём смысл, почему в Польше так много пишут об этих отношениях, ведь у нас хорошие отношения», — рассказывает он. Щерский подчёркивает, что в основу польско-американских отношений заложены как политические контакты на высоком уровне, так и военное сотрудничество.