Польский эксперт: если мы не поработаем над имиджем, никто не захочет защищать нас от России

Польше надо улучшать свой имидж как на внутренней, так и на международной арене, потому что в противном случае никто её не захочет защищать в случае нападения со стороны России, уверен глава Польской лиги против клеветы Мацей Свирский. Он считает, что 5-я статья Вашингтонского договора НАТО вовсе не гарантирует автоматической, безоговорочной помощи в случае агрессии против одной из стран-членов, на что, возможно, наивно рассчитывает Польша, сообщает wPolityce.

Мацей Свирский, глава Польской лиги против клеветы, рассказал про новый доклад, подготовленный организацией на тему ситуации на линии Польша — Прибалтика — Россия. В документе рассматривается возможность гипотетической войны в Прибалтике и Польше, а также дезинформации, которой на настоящий момент подвержена Польша. «Мы должны посмотреть на эту ситуацию с военной точки зрения, на то, каковы будут у Польши шансы в таком конфликте», — объяснил он в беседе с Польским агентством печати.

Эксперт абсолютно не согласен со своим коллегой Марком Будзишем, который недавно написал, что, учитывая текущее состояние вооружённых сил НАТО, Польшу ждут поражение и оккупация. Он считает, что сценарий возможного развития событий куда более оптимистичен, только Польше надо взяться за ум.

По его мнению, имидж и историческая политика Польши занимают важное место в вопросе гипотетической агрессии со стороны России. «В настоящее время мы находимся под давлением дезинформационной агрессии. В рамках этой дезинформации можно выделить три тенденции деконструкции польской действительности. Во-первых, это деконструкция польской истории, переписывание её, Польше приписывают грехи Германии и указывают на польское соучастие в холокосте. О Польше также говорят как о стране, полной дискриминации, апартеида и гомофобии, что тоже расходится с действительностью. Третья часть этой деконструкции заключается в том, что Польшу выставляют в свете страны беззакония. Эти три тенденции деконструкции формируют совершенно ложный и негативный образ Польши», — разъяснил он.

В беседе он обращает внимание на то, что сегодняшний образ Польши как страны, которая совершенно не соответствует цивилизационным стандартам, снижает шансы оказания ей другими странами помощи в случае гипотетической агрессии. «Если бы дело дошло до агрессии России против Польши и балтийских стран, сценарий которой мы представляем в нашем докладе, несомненно, возникает вопрос, в какой степени страны НАТО захотели бы оказать нам помощь?» — задаётся он вопросом.

Эксперт указывает на тот факт, что 5-я статья Вашингтонского договора вовсе не гарантирует автоматической, безоговорочной помощи в случае агрессии против одной из стран — членов НАТО. Только в результате совещания они решают, насколько необходимо оказать военную помощь в такой ситуации. Свирский подчёркивает, что в странах НАТО армия подчиняется политикам, которые принимают участие в выборах. «Такой политик принимает решение, исходя из перспектив победы в ходе предстоящих выборов. Поэтому какой политик направит свою армию защищать Польшу в период, когда его избиратели очень плохо относятся к ней? Это отношение также разделяют некоторые польские политики в Европарламенте. Это фундаментальный вопрос в вине государственной безопасности. Желание помочь Польше в случае российской агрессии лишь уменьшается вместе с ростом дискредитирующей её информации», — отмечает он.

Он также считает, что похожий механизм существует не только на международном уровне, но и внутри самой Польши. Многие СМИ передают о Польше лживую информацию, полную ненависти к стране, а это, безусловно, сказывается на обществе. «Как можно говорить о воле к защите родины, если её выставляют как страну, полную дискриминации, апартеида, диктатуры?» — предупреждает он.

«Проблема имиджа — это вопрос государственной безопасности и обороноспособности государства. Если мы не хотим в какой-то момент стать жертвой России, мы должны сделать всё возможное, чтобы повернуть вспять эту негативную тенденцию, связанную с имиджем Польши, — как внешнюю, так и внутреннюю», — резюмировал глава Польской лиги против клеветы Мацей Свирский в беседе с Польским агентством печати.