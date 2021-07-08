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Польский эксперт: если мы не поработаем над имиджем, никто не захочет защищать нас от России

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Польше надо улучшать свой имидж как на внутренней, так и на международной арене, потому что в противном случае никто её не захочет защищать в случае нападения со стороны России, уверен глава Польской лиги против клеветы Мацей Свирский. Он считает, что 5-я статья Вашингтонского договора НАТО вовсе не гарантирует автоматической, безоговорочной помощи в случае агрессии против одной из стран-членов, на что, возможно, наивно рассчитывает Польша, сообщает wPolityce.
Польский эксперт: если мы не поработаем над имиджем, никто не захочет защищать нас от России
Reuters

Мацей Свирский, глава Польской лиги против клеветы, рассказал про новый доклад, подготовленный организацией на тему ситуации на линии Польша — Прибалтика — Россия. В документе рассматривается возможность гипотетической войны в Прибалтике и Польше, а также дезинформации, которой на настоящий момент подвержена Польша. «Мы должны посмотреть на эту ситуацию с военной точки зрения, на то, каковы будут у Польши шансы в таком конфликте», — объяснил он в беседе с Польским агентством печати.  

Эксперт абсолютно не согласен со своим коллегой Марком Будзишем, который недавно написал, что, учитывая текущее состояние вооружённых сил НАТО, Польшу ждут поражение и оккупация. Он считает, что сценарий возможного развития событий куда более оптимистичен, только Польше надо взяться за ум. 
 
По его мнению, имидж и историческая политика Польши занимают важное место в вопросе гипотетической агрессии со стороны России. «В настоящее время мы находимся под давлением дезинформационной агрессии. В рамках этой дезинформации можно выделить три тенденции деконструкции польской действительности. Во-первых, это деконструкция польской истории, переписывание её, Польше приписывают грехи Германии и указывают на польское соучастие в холокосте. О Польше также говорят как о стране, полной дискриминации, апартеида и гомофобии, что тоже расходится с действительностью. Третья часть этой деконструкции заключается в том, что Польшу выставляют в свете страны беззакония. Эти три тенденции деконструкции формируют совершенно ложный и негативный образ Польши», — разъяснил он. 
 
В беседе он обращает внимание на то, что сегодняшний образ Польши как страны, которая совершенно не соответствует цивилизационным стандартам, снижает шансы оказания ей другими странами помощи в случае гипотетической агрессии. «Если бы дело дошло до агрессии России против Польши и балтийских стран, сценарий которой мы представляем в нашем докладе, несомненно, возникает вопрос, в какой степени страны НАТО захотели бы оказать нам помощь?» — задаётся он вопросом. 
 
Эксперт указывает на тот факт, что 5-я статья Вашингтонского договора вовсе не гарантирует автоматической, безоговорочной помощи в случае агрессии против одной из стран — членов НАТО. Только в результате совещания они решают, насколько необходимо оказать военную помощь в такой ситуации. Свирский подчёркивает, что в странах НАТО армия подчиняется политикам, которые принимают участие в выборах. «Такой политик принимает решение, исходя из перспектив победы в ходе предстоящих выборов. Поэтому какой политик направит свою армию защищать Польшу в период, когда его избиратели очень плохо относятся к ней? Это отношение также разделяют некоторые польские политики в Европарламенте. Это фундаментальный вопрос в вине государственной безопасности. Желание помочь Польше в случае российской агрессии лишь уменьшается вместе с ростом дискредитирующей её информации», — отмечает он. 
 
Он также считает, что похожий механизм существует не только на международном уровне, но и внутри самой Польши. Многие СМИ передают о Польше лживую информацию, полную ненависти к стране, а это, безусловно, сказывается на обществе. «Как можно говорить о воле к защите родины, если её выставляют как страну, полную дискриминации, апартеида, диктатуры?» — предупреждает он. 
 
«Проблема имиджа — это вопрос государственной безопасности и обороноспособности государства. Если мы не хотим в какой-то момент стать жертвой России, мы должны сделать всё возможное, чтобы повернуть вспять эту негативную тенденцию, связанную с имиджем Польши, — как внешнюю, так и внутреннюю», — резюмировал глава Польской лиги против клеветы Мацей Свирский в беседе с Польским агентством печати. 
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