Polityka: у России нет планов по нападению на Польшу — она действует иначе

У России наверняка есть множество захватнических планов, которые не исключают и вторжения на Марс, но сейчас она не готова к военному нападению на Польшу, уверен обозреватель польского издания Polityka. По его мнению, если Москва захочет втянуть Польшу в свою сферу влияния, то сделает это совершенно другими методами — хотя это вовсе не означает, что она не будет готова нападать и в будущем, отмечается в статье.

Председатель польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что у России готов «план вторжения» в Польшу, о чём свидетельствуют, по его мнению, недавние хакерские атаки на ведущих польских политиков. Возможно, у России и правда есть множество планов, включая даже вторжение на Марс — но сейчас она не готова к нападению на Польшу, пишет на страницах польского издания Polityka бывший военный лётчик Михал Фишер.



Однако это вовсе не означает, что она не будет готова напасть в будущем, подчёркивается в статье. По мнению автора, если Россия будет стремиться включить Польшу в свою сферу влияния, то на данный момент будет делать это «совершенно другими методами». Всем очевидно, что Кремлю хотелось бы включить её в свою сферу влияния и убрать с польской территории силы НАТО, чтобы обезопасить своего важного союзника — Белоруссию, и одновременно изолировать страны Балтии, которые «доставляют ему неудобства», пишет Polityka.



Какие же условия необходимы, чтобы такое «враждебное включение Польши в число стран-сателлитов России» вообще могло состояться, задаётся вопросом автор. В первую очередь, по его мнению, Москве нужно сделать так, чтобы Польша стала в Европе «неудобным, создающим проблемы отщепенцем», за которого никому бы не захотелось вступаться. Для этого ей достаточно просто конфликтовать со всеми соседями, а также выдвигать абсурдные требования (например, о возврате имущества, присвоенного сотни лет назад) и игнорировать вердикты Европейского суда, говорится в статье: «Тогда в конце концов все признают, что с этим пора покончить, и укажут нам на дверь».



Следует проанализировать такое поведение и задуматься, почему же Польшу вообще до сих пор держат в Евросоюзе, пишет Polityka. Вероятно, это связано с тем, что у соседей ещё остаются надежды на перемены, которые могут принести ближайшие выборы, предполагает автор. Кроме того, в Польше работает множество иностранных компаний — поэтому у России возникнет проблема, как заранее от них избавиться, чтобы Запад не извлекал никакой выгоды из польского присутствия в ЕС. Однако эту проблему могут заранее решить сами польские власти, констатирует автор: «Достаточно объявить реполонизацию и выдавить иностранный капитал, чтобы никто на нас не наживался».



Некоторые в Польше рассчитывают, что реальным гарантом безопасности выступает не только Евросоюз, но и НАТО. Однако здесь тоже есть нюансы, предупреждает автор. Например, две довольно крупные страны, Норвегия и Турция, состоят в НАТО, не будучи членами ЕС. Причём обе они имеют стратегически важное значение: Турция блокирует России путь на Ближний Восток, а Норвегия занимает ключевую позицию на маршруте к побережью США через Атлантический океан. Конечно, Польша тоже занимает важное положение — но не настолько, как эти «передовые рубежи обороны НАТО на востоке», подчёркивается в статье.



«Мы повторяем «НАТО», как мантру, однако другие государства отправляют свои войска на войну лишь в том случае, если это представляет для них реальный интерес. А какой интерес европейским членам альянса — Германии, Франции, Великобритании, нам помогать? Зачем им защищать исключённую из ЕС страну, которая стала для них источником травм и расходов? Что они получат кроме наших требований вернуть что-то ещё, похищенное 400 лет назад?» — размышляет автор.



Вдобавок следует отметить, что у Польши не такие уж крепкие отношения с США, учитывая, что США со времён Джорджа Вашингтона называли демократию высшей ценностью, гарантией мира, развития и прогресса, говорится в статье. А не придерживающиеся принципа верховенства права государства американцы воспринимают как источник проблем и не считают их серьёзными партнерами, если те не могут дать, со своей стороны, что-то очень весомое — чему Польша уже получила болезненное подтверждение, пишет Polityka.



«После победы Джо Байдена на выборах самым большим нашим успехом стала его встреча с президентом Польши в коридорах новой штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, у лифта. Вполне вероятно, что и американская помощь в защите поляков от нападения с востока будет выглядеть подобным образом. Чью сторону займут американцы, кто окажется с их точки зрения важнее, Польша или объединенная Европа, если мы с треском вылетим из ЕС и будем находиться с ним в состоянии конфликта?» — задаётся вопросом автор.



По его мнению, это вновь подтверждает, что Россия заинтересована в том, чтобы рассорить поляков с Евросоюзом, а ещё лучше — вбить клин между Польшей и США: «Если бы американцы хотя бы критиковали нас, отказывали во встречах, это бы уже стало большим успехом Путина». Поэтому у Москвы нет никакого стимула вредить нынешнему правительству партии «Право и справедливость», и обвинения в хакерских атаках не имеют никакого смысла, говорится в статье.



Единственным логичным объяснением, полагает автор, может быть попытка убрать с политической арены главу канцелярии премьер-министра Михала Дворчика, который придерживается умеренных взглядов и избегает политических скандалов. «С точки зрения России он, таким образом, может казаться неудобным человеком, от которого стоит избавиться, а поэтому хакеры атаковали именно его. Если российские спецслужбы действительно имели к этому какое-то отношение, то такое объяснение представляется единственно разумным», — пишет Polityka. Но с другой стороны, вполне возможно, что хакерская атака была элементом межфракционного противостояния внутри самой правящей партии, отмечается в статье.



Россияне наверняка занимаются похищением государственных секретов, но если бы российские спецслужбы получили доступ к польской правительственной корреспонденции самого высокого уровня — вряд ли они бы стали публиковать её на каком-то портале, подчёркивает автор: «Ничуть, они бы держали всё в строжайшей тайне. Совершенно очевидно, что никто не убивает курицу, несущую золотые яйца, так что официальные объяснения звучат нелогично».



Что касается обвинений в подготовке «нападения», то хотя Россию принято считать мощной военной державой, в реальности всё выглядит сложнее, говорится в статье. Действительно, в абсолютных числах российская армия примерно в восемь раз крупнее польской. Однако значительную часть её боевого потенциала составляют сейчас стратегические ракетные войска, космические силы и радиотехнические войска, которые нужны для наблюдения за воздушным пространством над огромной территорией, а также масштабная логистическая база, с одной стороны, позволяющая функционировать отдаленным друг от друга частям, а с другой — расширяющая их возможности, поясняет автор.



Кроме того, у России есть Северный, Черноморский и Тихоокеанский флот, которые вряд ли будут использовать против Польши, как и Каспийский флот или гарнизон на Сахалине, подчёркивается в статье. Если внимательно на всё это взглянуть, то станет ясно, что имеющиеся у России в Европе обычные вооружённые силы с соответствующим наступательным потенциалом лишь в три раза превосходят по размеру польскую армию, сообщает Polityka.



Следует также учитывать, что Москва вряд ли решится на враждебные действия в отношении Варшавы до тех пор, пока не урегулирует в свою пользу конфликт с Украиной — то есть, когда украинцы уступят, погружаясь во все более глубокий экономический кризис, чего в ближайшее время не произойдет, говорится в статье. В любом случае, ситуация в регионе пока будет оставаться «в подвешенном состоянии», поэтому Польше следует не терять времени и воспользоваться этим периодом, чтобы подготовиться к разным вариантам развития событий, призывает автор.



«Польша — это не Норвегия и не Швейцария, она зависит от поставок нефти и газа с Востока (мы до сих пор покрываем с их помощью примерно 60 процентов наших потребностей). Если мы лишимся европейских средств, рынков сбыта и, что, возможно, ещё важнее, рынка труда на Западе, погрязнем в собственном болоте и возьмем на себя неподъёмный груз раздутых социальных программ, служащих для покупки голосов избирателей, у нас останется лишь один выход: стать клиентом России», — говорится в статье.



«Я уверен, что Владимир Владимирович протянет нам руку помощи. Конечно, не бесплатно, свои условия он выдвинет. И не понадобится даже никого вторжения. Россия заинтересована в том, чтобы правительство «Объединенных правых сил» продержалось в Польше как можно дольше, до самого счастливого для Москвы конца», — заключает автор.