Бывший замминистра обороны Польши: Россия не хочет строить с нами европейскую безопасность

Выдвинутое Владимиром Путиным в открытом письме предложение о сотрудничестве с целью защиты европейской безопасности действует только для Германии и Франции, но никак не для Польши, говорит бывший замминистра национальной обороны Польши Бартош Ковнацки. В беседе с Radio Maryja он объясняет, что Москва по-прежнему не воспринимает серьёзно Варшаву, считая её страной «ближнего зарубежья», которая лишь временно находится на западной стороне.

В 80-ю годовщину нападения Германии на СССР 22 июня немецкий еженедельник Dei Zeit опубликовал письмо Владимира Путина, которое можно рассматривать как своего рода предложение к сотрудничеству с ЕС, особенно с Германией с целью улучшения уровня безопасности в регионе, сообщает Radio Maryja.

В своём послании Владимир Путин сказал, что Москва и Берлин просто-напросто не могут позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок. Груз, который будет мешать им сосредоточиться на решении актуаль­ных проблем. Он также объяснил, что советский солдат пришёл на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя, и что именно немецкие предприниматели стали в послевоенные годы пионерами кооперации с СССР. «В 1970 году между СССР и ФРГ была заключена «сделка века» – о долгосрочных поставках природного газа в Европу, заложившая фундамент конструктивной взаимозависимости, ставшая началом многих последующих грандиозных проектов, в том числе строительства газопровода «Северный поток», — пояснил президент России.

По мнению Владимира Путина, сейчас вся система европейской безопасности сильно деградировала. Процветание и безопасность общего континента возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию.

«Это предложение только для Германии и Франции», — прокомментировал письмо бывший заместитель министра национальной обороны Польши Бартош Ковнацки. «Польша не имеет никакой значимости, к ней относятся как к стране «ближнего зарубежья», сфере российского влияния, которая временно находится на западной стороне», — объяснил он.

В свою очередь пресс-секретарь министра спецслужб Польши Станислав Жарин уверен, что сотрудничество с Россией подразумевает под собой ряд уступок, в том числе принятие агрессивных действий России в отношении Украины. По его мнению, этот план также будет представлять собой угрозу для прибалтийских стран. Предложение России последовало после недавней встречи в Женеве президента России и президента США Джо Байдена.

«По сути, Байден не привёз в Европу никаких новых идей... Путин решил воспользоваться этим, сделав Германии большое соглашение, цель которого состоит в вытеснении американцев из Евразии», — объяснил в свою очередь польский политолог и профессор Тадеуш Марчак.

Radio Maryja обращает внимание на то, что о масштабе лицемерия России свидетельствует информация немецкого еженедельника Spiegel, по сообщениям которого, семь депутатов бундестага и 70 немецких депутатов уже стали жертвами российских кибератак.

«Сложно представить, чтобы кто-то, с одной стороны, сотрудничал в экономических вопросах, а с другой — расшатывал политику того или иного государства. К сожалению, слабость западноевропейских стран объясняется тем, что они не делают выводов из нелояльности своего партнёра», — подчеркнул Бартош Ковнацкий. Акты вмешательства также были обнаружены на территории Франции и Великобритании. Сегодня НАТО занимается вопросом кибератак в отношении Польши. «Мы должны рассчитывать на понимание и поддержку нашей точки зрения. Атрибуция, указывающая на Российскую Федерацию, должна быть принята всеми странами НАТО», — добавил Станислав Жарин.

Европейская комиссия предлагает создать совместную команду по кибербезопасности, которая среди прочего будет координировать работу институтов, занимающихся кибербезопасностью. «Мы подготовим протоколы, установим связь и выработаем возможность ответной реакции на атаку», — сказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.