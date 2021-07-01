Замглавы МИД Польши: для диалога нужна позитивная атмосфера, а Россия демонстрирует обратное

«Россия предпринимает враждебные шаги по отношению ко всему евроатлантическому сообществу, чтобы вмешаться в наши отношения и ослабить нас в качестве ЕС и НАТО», — заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в интервью итальянскому изданию Il Messaggero, сообщает Dziennik.

Комментируя тему недавней кибератаки на электронные ящики польских политиков, замглавы МИД отметил: «Атаке подвергается не только Польша. Достаточно припомнить действия, предпринимаемые Россией и её спецслужбами в отношении других стран, начиная с Великобритании и отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в 2018 году или вмешательства в последние выборы в США».

В беседе дипломат обратил внимание на отсутствие на последнем саммите ЕС согласия среди стран-членов относительно идеи проведения общей встречи с президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, такая встреча и не могла состояться, потому что ранее ЕС принял документ, состоящий из пяти основных пунктов, касающихся выстраивания отношений с Россией. Среди этих принципов заявлены поддержка и наблюдение за соблюдением прав человека в России, а также содействие соблюдению минских договорённостей.

«А чему мы стали свидетелями в последнее время? Обострение ситуации на границе с Украиной, агрессивные действия в Крыму, вмешательство в дела Белоруссии, кибератаки в Польше. Неужели именно таким образом выглядит позитивная атмосфера для проведения диалога на самом высоком уровне?» — задался риторическим вопросом Пшидач.

«Наша позиция была однозначной, и мы рады тому, что все 27 стран-членов решили следовать избранному ранее пути. Поэтому, если нам и нужен диалог, то в его основу должны быть заложены эти принципы», — добавил он. В противном случае, уверен Пшидач, так называемый диалог будет напоминать недавний визит главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Москву, про который можно сказать всё что угодно, кроме того, что он был успешным.

В отличие от представителей многих стран ЕС, Пшидач не считает Россию важным экономическим партнёром ЕС. «Давайте посмотрим на цифры: насколько важна экономика ЕС? Что европейская экономика может предложить России и наоборот?» — задался вопросом он.

В беседе он также подтвердил, что Польша оказывает всю необходимую помощь Украине в её стремлении выполнить необходимые условия для присоединения к НАТО.

Симпатию, которую испытывают итальянцы к России, он прокомментировал следующими словами: «Одно дело — симпатия к русской культуре, другое — политика. Я считаю, что никто не поддержит страну, которая травит своих оппонентов. Я убеждён в том, что, если бы итальянцы обладали правильной информацией, их мнение о Путине и российском правящем круге было бы несколько другим».

«У вас есть опыт работы с российской медицинской миссией во время пандемии, ведь потом стало известно, что она не оказывала помощь, а занималась чем-то иным», — добавил он. Пшидач сильно сожалеет о распространении пропаганды и фэйковых новостей, но при этом выражает надежду, что люди всё-таки отдают себе отчёт в том, что из себя на самом деле представляет сегодняшняя Россия.