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Замглавы МИД Польши: для диалога нужна позитивная атмосфера, а Россия демонстрирует обратное

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Проводить саммиты с Россией на самом высоком уровне пока не представляется возможным, потому что все они будут похожи на «безуспешный» визит Борреля в Москву, уверен замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. Польский дипломат считает, что можно испытывать симпатию к русской культуре, но никак не к сегодняшней политике России, и надеется на то, что сегодня никто не питает иллюзий по этому поводу, сообщает Dziennik.
Замглавы МИД Польши: для диалога нужна позитивная атмосфера, а Россия демонстрирует обратное
Reuters

«Россия предпринимает враждебные шаги по отношению ко всему евроатлантическому сообществу, чтобы вмешаться в наши отношения и ослабить нас в качестве ЕС и НАТО», — заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в интервью итальянскому изданию Il Messaggero, сообщает Dziennik. 

Комментируя тему недавней кибератаки на электронные ящики польских политиков, замглавы МИД отметил: «Атаке подвергается не только Польша. Достаточно припомнить действия, предпринимаемые Россией и её спецслужбами в отношении других стран, начиная с Великобритании и отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в 2018 году или вмешательства в последние выборы в США». 
 
В беседе дипломат обратил внимание на отсутствие на последнем саммите ЕС согласия среди стран-членов относительно идеи проведения общей встречи с президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, такая встреча и не могла состояться, потому что ранее ЕС принял документ, состоящий из пяти основных пунктов, касающихся выстраивания отношений с Россией. Среди этих принципов заявлены поддержка и наблюдение за соблюдением прав человека в России, а также содействие соблюдению минских договорённостей.
 
«А чему мы стали свидетелями в последнее время? Обострение ситуации на границе с Украиной, агрессивные действия в Крыму, вмешательство в дела Белоруссии, кибератаки в Польше. Неужели именно таким образом выглядит позитивная атмосфера для проведения диалога на самом высоком уровне?» — задался риторическим вопросом Пшидач.
 
«Наша позиция была однозначной, и мы рады тому, что все 27 стран-членов решили следовать избранному ранее пути. Поэтому, если нам и нужен диалог, то в его основу должны быть заложены эти принципы», — добавил он. В противном случае, уверен Пшидач, так называемый диалог будет напоминать недавний визит главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Москву, про который можно сказать всё что угодно, кроме того, что он был успешным.
 
В отличие от представителей многих стран ЕС, Пшидач не считает Россию важным экономическим партнёром ЕС. «Давайте посмотрим на цифры: насколько важна экономика ЕС? Что европейская экономика может предложить России и наоборот?» — задался вопросом он. 
В беседе он также подтвердил, что Польша оказывает всю необходимую помощь Украине в её стремлении выполнить необходимые условия для присоединения к НАТО.
 
Симпатию, которую испытывают итальянцы к России, он прокомментировал следующими словами: «Одно дело — симпатия к русской культуре, другое — политика. Я считаю, что никто не поддержит страну, которая травит своих оппонентов. Я убеждён в том, что, если бы итальянцы обладали правильной информацией, их мнение о Путине и российском правящем круге было бы несколько другим».
 
«У вас есть опыт работы с российской медицинской миссией во время пандемии, ведь потом стало известно, что она не оказывала помощь, а занималась чем-то иным», — добавил он. Пшидач сильно сожалеет о распространении пропаганды и фэйковых новостей, но при этом выражает надежду, что люди всё-таки отдают себе отчёт в том, что из себя на самом деле представляет сегодняшняя Россия.
 
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dziennik.pl Польша Европа
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