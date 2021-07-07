wPolityce: пророссийский политик не Качиньский, а сам Туск и его наставница Меркель

Вернувшийся в польскую политику в качестве главы оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск сразу же обвинил консервативные партии ЕС в пропутинской позиции, пишет польский журналист Збигнев Кузьмук. На портале wPolityce он не сулит больших успехов бывшему премьер-министру Польши, который таким образом лишь пытается прикрыть свои пророссийские шаги.

На пресс-конференции, которая состоялась в понедельник, новый председатель партии «Гражданская платформа» Дональд Туск прокомментировал декларацию, подписанную 16 консервативными партиями из большинства стран ЕС, включая партию Ярослава Качиньского «Право и справедливость». Он сказал, что эти силы образуют «пропутинский лагерь» в Европе, пишет на портале wPolityce польский журналист Збигнев Кузьмюк.

Конечно, декларация не имеет ничего общего с Путиным, это просто ответ правоцентристских партий из большинства стран ЕС на начавшуюся несколько недель назад конференцию о будущем Европы, организованную Европарламентом. В этой декларации предлагается иное видение ЕС, лидеры вышеупомянутых 16 политических партий подчёркивают, что, по их мнению, европейские государства являются и останутся суверенными в Европе. Здесь нет никакого намёка на «пропутинские» действия, но, возможно, обвинение Дональда Туска в каком-то благосклонном отношении этих партий к Путину не более чем попытка отвлечь внимание от его опыта в качестве премьер-министра Польши и главы Европейского совета, а также его наставника — канцлера Ангелы Меркель.

«Достаточно вспомнить действия Туска в качестве премьер-министра до и после смоленской катастрофы, поддержку в адрес Путина и его политику, противоречащую действиям президента Леха Качиньского. После его смерти все интересующие россиян вопросы осуществлялись им при открытом занавесе. Кульминацией стали учебные встречи послов Польши со всего мира с участием министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова», — напоминает автор.

В статье он обращает внимание на то, что уже в должности председателя Совета ЕС Дональд Туск сыграл немаловажную роль в своего рода «вытеснении» Великобритании, второй европейской экономики, военной и политической силы из ЕС. В результате ЕС, на радость Кремлю, стал куда слабее. Ангела Меркель, которая была наставником Дональда Туска в институтах ЕС, отличается ещё более пропутинской позицией. Именно ей он обязан вторым сроком в качестве председателя Совета ЕС, несмотря на то что Польша предложила другого кандидата. Потом с её подачи он также возглавил Европейскую народную партию.

Автор упрекает Меркель в том, что она вопреки принципу энергетической солидарности в соответствии с Лиссабонским договором, уже несколько лет лоббирует строительство газопровода «Северный поток — 2», который наносит серьёзный удар по энергетической безопасности Прибалтики и Польши, а также Украины. Она также убедила США отменить санкции в отношении компаний, участвующих в его строительстве. Более того, именно канцлер Меркель на только что состоявшемся саммите Совета ЕС выдвинула идею проведения диалога с Путиным, несмотря на отсутствие какого-либо прогресса в грузинском и украинском конфликтах.

Польский журналист Збигнев Кузьмюк уверен, что если Дональд Туск будет и далее прибегать к фактам по примеру «пропутинизма Качиньского», то вновь возглавляемая им партия «Гражданская платформа» далеко не зайдёт.