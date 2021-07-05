SZ: Дональд Туск возвращается в польскую политику, чтобы «бороться со злом»

Бывший премьер-министр Польши и экс-председатель Европейского совета Дональд Туск объявил о возвращении к активной политической деятельности в Польше, сообщает Süddeutsche Zeitung. Его главная цель — отстранить от власти своего «заклятого врага» Ярослава Качиньского и возглавляемую им партию «Право и справедливость», которые, по его словам, олицетворяют зло. Однако, как отмечает издание, политические перспективы Туска пока смутны — в том числе, и в его собственной партии.

Дональду Туску потребовалось всего одно слово, чтобы заслужить бурные аплодисменты. «Я вернулся», — произнёс человек, который определял судьбы Польши на посту премьер-министра с 2007 по 2014 год и Европы на посту председателя Европейского совета с 2014 по 2019 год. В субботу Туск вернулся в польскую политику официально и «на сто процентов» — с одной целью: на следующих выборах отстранить от власти своего старого «заклятого врага» Ярослава Качиньского, главу национал-консервативной правящей партии «Право и справедливость», сообщает Süddeutsche Zeitung.

Как отмечает издание, после шести лет пребывания у власти и многочисленных скандалов Качиньский и его партия далеки от прежней популярности, по крайней мере, на данный момент. Согласно опросам, партию сейчас поддерживает около 30% избирателей, а не 45%, как в лучшие для неё времена. Если бы сегодня состоялись выборы, «Право и справедливость» не получила бы необходимого большинства — по крайней мере, если бы оппозиционные силы выступили единым фронтом. Объединение оппозиции станет одной из самых сложных задач для Туска.

Туск вернулся в польскую политику после того, как рейтинг партии «Гражданская платформа», в создании которой он принимал активное участие, упал до 15%. В те времена, когда Туск занимал должность премьер-министра, её поддерживало более 40% избирателей. С января 2020 года партию возглавляет молодой политик Борис Будка, который пытался придать ей новый импульс. Напрасно: Будка не убедил ни поляков, ни свою партию, он не значится в качестве возможного премьер-министра ни в одном из опросов.

После окончания срока полномочий в качестве председателя Европейского совета в 2019 году вернуться на политическую арену Польши Туска, считавшегося блестящим оратором и организатором, убеждали прежде всего «тяжеловесы» партии, в том числе бывший министр иностранных дел Радослав Сикорский. Произошло это в субботу: на съезде «Гражданской платформы» Борис Будка подал в отставку с поста лидера партии. «Я ставлю будущее страны выше, чем мои собственные амбиции ... Нет времени для собственных амбиций, если в доме горит пожар. Мы должны вместе его потушить, сохранить то, что можно спасти, а затем восстановить наш дом вместе... Этот день наступил. По моему приглашению Дональд Туск возвращается в польскую политику», — заявил Будка, попытавшись сохранить лицо. Он попросил Туска подойти к трибуне. Он начал своё выступление с фразы: «Я вернулся», — и зал торжествовал.

Возвращение Туска проходило по следующему сценарию: сначала Будка ушёл с поста председателя партии, в отставку подали и двое из четырёх его заместителей. Затем Туск был единогласно избран вице-председателем партии, Будка был избран на ту же должность 189 голосами «за» и 10 «против». Как старший из двоих, Туск возглавил партию. Однако официально председателем партии в субботу он стать не мог: лидер партии избирается прямым голосованием всех членов партии. Это должно произойти осенью — дата пока не была оглашена.

Как только Туск подошёл к ораторской трибуне, стало ясно, почему многие так жаждали его возвращения. Туск не скупился на слова: «Сегодня в Польше правит зло. И мы готовы бороться с этим злом». Туск осудил коррупцию в правительственном лагере и во время пандемии коронавируса, преуменьшение значимости темы борьбы с изменением климата, «презрение к меньшинствам», «авторитарные тенденции и ненависть ко всем формам свободы». «Внешняя политика «Права и свободы» оставила Польшу в полном одиночестве», — заявил экс-глава правительства. По его словам, «Праву и свободе» удалось испортить отношения с Россией, Германией и даже США. Настало время «положить конец этому кошмару».

Насколько несомненна харизма и ораторский талант Туска, настолько неясны его политические перспективы — даже в его собственной партии. Между тем его однопартиец Рафал Тшасковский стал «настоящей звездой». В ноябре 2018 года он одержал триумфальную победу на выборах мэра Варшавы, а в июле 2020 года чуть не стал президентом Польши, незначительно уступив Анджею Дуде. Тшасковский также является вице-председателем партии — и уже объявил, что будет баллотироваться на предстоящих выборах на пост главы «Гражданской платформы».

Кроме того, власть в Польше давно перестала распределяться исключительно в пользу «Гражданской платформы»: центристское оппозиционное движение «Польша — 2050» во главе с популярным экс-телеведущим Шимоном Холовней с результатом в 28% опережает в опросах «Гражданскую платформу». Будь то Туск, Тшасковский или оба: в ближайшие месяцы им придётся не только восстановить партию и вернуть избирателей, но и изучить возможности сотрудничества с другими оппозиционными силами. Говорят, что Туск четыре раза встречался с «звездой» польской политики. Пока что Холовня ведёт себя довольно сдержанно. «Польская политика не нуждается ни в папе, ни в мессии», — так в партии «Польша — 2050» прокомментировали возвращение Дональда Туска, пишет Süddeutsche Zeitung.