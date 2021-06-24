Onet: заносчивой Польше пора научиться уважать своих соседей и перестать считать их «деревенщиной»

Польша уже много лет провозглашает себя лидером региона, однако именно её надменное отношение к своим более мелким соседям, Германия и Россия не в счёт, делает это лидерство невозможным, пишет польский эксперт Витольд Юращ. На портале Onet он объясняет, что такое поведение не имеет ничего общего ни с чем-то возвышенным и благородным, а проявляя презрение к другим, поляки лишь лечат свои собственные комплексы и проигрывают на этом.

Когда интернет-аккаунты и элекстроная почта главы канцелярии польского премьер-министра Михала Дворника были взломаны, сразу же все стали говорить, что это дело рук России, потому что Белоруссия, с которой кстати у Дворника имеются разногласия, на такое не способна, хоть там и прекрасно развит ИТ-сектор, пишет на портале Onet польский эксперт, глава Центра стратегического анализа Витольд Юращ. «Такого рода предположения наглядно демонстрируют степень нашего презрения к белорусам. Да и таких примеров имеется куда больше. Точно такая же схема — неуважение, пренебрежение и последующее поражение — прослеживается в наших отношениях и с другими соседями», — объясняет он.

Эксперт обращает внимание на то, что вице-премьер Польши и лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, сославшись на информацию спецслужб, заявил, что за хакерские атаки в отношении польских политиков в ответе Россия. Однако прежде, чем это сообщение дошло до общественности, практически все комментаторы яро бросились обвинять Россию и называть её преступником и проигнорировали какую-либо причастность Белоруссии. «Однако, согласно всей той информации, которую мы имеем о российских службах, можно сделать вывод о том, что, если бы они и на самом деле получили доступ к электронной почте главы канцелярии премьер-министра, то они предпочли бы не раскрывать этот факт, а продолжали бы тайно следить за Михаилом Дворчиком. В свою очередь, белорусские службы славятся меньшей искусностью и большей склонностью действовать скорее по факту, чем стратегически, но почему-то большинство комментаторов, ещё не обладая никакой информацией, сразу же обвинило россиян», — недоумевает он. Глава Центра стратегического анализа вовсе не считает операцию перехвата сложной, и иронизирует, что никакой Джеймс Бонд не требовался для выполнения этой операции.

«Вышеперечисленные, казалось бы, очень разные примеры объединяет одна общая черта — убежденность многих польских комментаторов в том, что белорусское КГБ в лучшем случае может избивать оппозиционеров дубинками, но не способно ни на какие искусные операции. Хуже того, что такой образ мышления на самом деле не ограничивается белорусским КГБ, а распространяется на всех белорусов», — разъясняет он.

Однако, по мнению эксперта, вовсе не Белоруссия становится жертвой в ходе такого пренебрежительного отношения к белорусам со стороны Польши, а Варшава, которая никогда не выходит победителем на белорусском фронте и последовательно уже 25 лет как проигрывает Александру Лукашенко, который несмотря на все прогнозы по-прежнему лидер страны. «Однако, вполне возможно, что самая большая драма польской политики в отношении Белорусии заключается в том, что до того, как стать президентом, Александр Лукашенко был директором совхоза, а не врачом, юристом или другим «умником». В противном случае, мы возможно могли бы увидеть в нём нечто большее, чем просто «деревенщину», который не только может ввести нас в заблужение, но и вовсе обыграть, что просто немыслимо для нас», — подчёркивает он.

Барское отношение со стороны Варшавы не ограничивается только Минском. И хоть Польша уже много лет как провозглашает себя в роли лидера региона, но тем не менее она не в состоянии решить насущные проблемы ни с Литвой, ни с соседской Чехией. Она пренебрежительно отнеслась в новому послу Чешской Республики, который всё никак не мог вручить верительные грамоты и начать свою миссию, потому что МИД Польши постоянно переносил дату. И в этом случае не было никаких оскорблений в адрес чешского посла в отличии от немецкого, которому поляки напомнили о военном прошлом его отца. В случае с послом Чехии просто так получилось, ведь чехи не настолько важны, чтобы относится к ним с уважением.

«Примеров такого барского обращения с соседями весьма достаточно. Самое печальное однако заключается в том, что такое поведение не имеет ничего общего ни с чем-то возвышенным, благородным и элитарным. Во внешней политике Польши похожему тону в основном способствуют люди, которые, проявляя презрение к другим, лишь лечат собственные комплексы. Суть в том, что Польша проигрывает именно из-за этой специфической психотерапии», — отмечает эксперт.

«И да, Польша действительно могла быть стать лидером региона. Но чтобы это произошло, она должна перестать думать о Лукашенко как о «деревенщине», о белорусах как о людях, которых мы чему-то «научим», например, демократии, о чехах как о «пепиках», о литовцах как о какой-то маленькой, незначительной нации и так далее, потому что в противном случае мы проиграем не только россиянам или немцам, но и всем остальным», — резюмирует на портале Onet польский эксперт, глава Центра стратегического анализа Витольд Юращ.