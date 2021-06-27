Do Rzeczy: новый польский закон лишает евреев каких-либо надежд на возвращение имущества

Посольство Израиля осудило польский закон, ущемляющий права евреев, уцелевших в Холокосте, на реституцию и пригрозило резким ухудшением отношений между двумя странами, пишет Do Rzeczy. Польские политики, в свою очередь встали на защиту законопроекта, предъявив Израилю ряд обвинений. «Израиль, пишущий о морали, это как Россия, пишущая о правах человека», — сказал один из них.

24 июня польский сейм принял новый законопроект о реституции собственности. Согласно внесённым поправкам, по истечении 30 лет с момента вынесения административного решения, в том числе о праве собственности на имущество, невозможно будет его оспорить, пишет Do Rzeczy.

Сразу после решения сейма, которое прежде всего ущемляет права евреев, уцелевших в Холокосте, на реституцию, на страницах соцсетей посольства Израиля в Варшаве было опубликовано следующее заявление: «Из-за вводимой в настоящее время поправки к закону, возвращение еврейской собственности или получение компенсации за неё уцелевшим в Холокосте и их потомкам, а также еврейской общине, для которой Польша была домом на протяжении веков, не будет возможным. Это невозможно понять».

«Этот аморальный закон нанесёт серьезный удар по отношениям между нашими странами. Мы серьезно относимся к попытке предотвратить возвращение законным владельцам собственности, разграбленной в Европе у евреев нацистами и их пособниками. Польша знает, какой стоит сделать правильный шаг в этом вопросе», — объяснило дипломатическое ведомство.

Заявление посольства Израиля вызвало лавину резких комментариев. «Примите к сведению, что Польша принадлежит к кругу латинской цивилизации, где общественный порядок строится на личных, а не этнических правах собственности. В случае отсутствия наследников у данного гражданина Республики Польша право собственности переходит к государству, не к вам», — написал польский политик Кшиштоф Босак.

«Израиль, пишущий о морали, это как Россия, пишущая о правах человека», — оценил другой политик Дариуш Матецкий.

«В своём заявлении вы много пишете о Польше, ничего о немцах. Почему?», — задался вопросом журналист Самуэль Перейра.

«Моё удивление вызвала фраза о «нацистах и ​​их пособниках». Какой национальности они были?»,— задался вопросом политик Рафал Дудкевич.