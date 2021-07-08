Антони Мачеревич: Туск много грешил против Польши, но мы не позволим ему дальше уничтожать страну

Последовательное уничтожение Польши, создание зависимости Польши от Германии, пророссийская политика, смоленская трагедия, деморализация государственного аппарата — это, по мнению бывшего министра национальной обороны Польши Антони Мачеревича, главные «грехи» Дональда Туска, который только что вернулся в польскую политику. Экс-министр уверен, что он не будет в состоянии изменить соотношение политических сил в Польше, а все его попытки сделать это не увенчаются успехом.

Возвращение Дональда Туска в польскую политику не было ничем неожиданным для правящей партии Польши «Право и справедливость», заявил в эфире TVP бывший министр национальной обороны Польши Антони Мачеревич. По его мнению, такое развитие событий уже ожидалось долгие месяцы, но тем не менее возвращение главного оппозиционного политика, бывшего премьер-министра Польши не вызывает никакого беспокойства среди представителей правящего лагеря, они не видят в нём никакой угрозы.

В беседе с телеканалом Мачеревич прокомментировал также заявление Туска о том, что он намерен бороться со злом, которое он видит в партии «Право и справедливость». «Это правда, мы на этом поле борьбы со злом, которое Дональд Туск нам устроил в Польше, воюем уже давно. Это последовательное уничтожение Польши, создание зависимости Польши от Германии, пророссийская политика, смоленская трагедия, ответственность за серьёзную деморализацию государственного аппарата, которую он начал. Эта задача свалилась на плечи уже давно, и мы ней справляемся, надеюсь, что эффективно», — сказал он.

Возвращение Дональда Туска в страну, по мнению партии «Право и справедливость», не изменит конфигурацию на поле польской политики и не приведёт к доминированию двух крупнейших партий: «Право и справедливость» и «Гражданская платформа». «Я не думаю, что господин Туск изменит политическую сцену. Возможно, эта политическая сцена, наконец, изменит господина Туска», — подчеркнул он.

Однако Мачеревич считает, что Туск сделает всё возможное, чтобы воспрепятствовать воплощению в жизнь проекта «Новый курс», но его попытки точно не увенчаются успехом. «Выровнять уровень жизни поляков по отношению к жителям Западной Европе в течение следующего десятилетия — это наша большая цель. Мы надеемся, что мы этого добьёмся и Туск нам не помешает», — резюмировал бывший министр национальной обороны Польши Антони Мачеревич.