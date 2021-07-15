Rzeczpospolita: Польша ушла в одиночное плаванье и рискует превратиться в буферную зону ЕС

У Польши, которая ранее пользовалась репутацией сильной страны в ЕС, сегодня большие проблемы на внешнеполитической арене, особенно в отношениях с ЕС, и её лидером — Германией, пишут польские эксперты Войцех Царский и Ян Трушчинский. В издании Rzeczpsopolita они сулят Польше изоляцию и сведение её роли до буфера, отделяющего Европу от Росиии и поставщика рабочей силы.

Эрозия статуса и влияния Польши в ЕС и в отношении с отношениях с Германией продолжается уже с 2015 года, лишь систематически ухудшая положение Варшавы в Европе и плачевно сказывается на безопасности и престиже страны на международной арене. Вопреки пропагандистским заверениям правительства о том, что Польша «встала с с колен», становится всё понятнее, что значение Польши в мире, которого она добилась в за последнюю четверть века, уходит в прошлое. «Мы не хотим быть одинокими и слабыми как в Европе, так и в мире», — пишут для издания Rzeczpsopolita польские эксперты Войцех Варский и Ян Трушчинский.

В статье они обращают внимание на то, что в настоящее время у Польши просто-напросто нет никакой внешней политики ни в отношении ЕС, ни в отношении соседних стран. Фантазии европейских популистов всех мастей, которые кричат о роли национальных государств, служат лишь захвату и бессрочному сохранению власти и противоречат интересам демократического общества и его безопасности.

Эксперты также обвиняют правящую в Польше партию «Право и справедливость» в том, что

она сильно ухудшила отношения с сильнейшими европейскими государствами — Францией и Германией и при каждом удобном случае демонстрирует своё отвращение к ЕС, а также разжигает антинемецкие и антиевропейские настроения. Они напоминают, что в 1991 году Варшава говорила, что без польско-немецкого примирения не будет ни безопасной Польши, ни единой Европы. Авторы также сожалеют о том, что Польша пренебрегала форматом Веймарского треугольника в виде политических консультаций, который только укреплял на протяжении многих лет место Варшавы в ЕС. Они упрекают власть в том, что она сделала ставку на союз с Трампом, а не с самими США, а также сделала выбор в пользу неэффективной Вышеградской группы* и Трёхморья**.

В статье они отмечают, что Германия старалась воспринимать эти шестилетние эксцессы как временное явление и лишь делала хорошую мину при плохой игре. Во имя взаимных экономических интересов с ней и в ожидании рационализации подхода польской стороны Германия воздержалась от реакции на форуме ЕС и не стала реагировать публично на антинемецкие жесты польских властей.

Вопрос «Северного потока — 2» они прямо-таки называют провалом в отношениях с Германией. Конечно, они сожалеют о том, что Германия, руководствуясь своими краткосрочными экономическими интересами, дала де-факто своё согласие на финансирование российского военно-промышленного комплекса за счёт прибыли от этого газопровода. Более того, она объясняет, что резкое падение европейского спроса на нефть и газ чревато непредсказуемым поведением России, опасным для европейской безопасности. Польша не последовала золотому правилу: «если не можешь кого-то победить, присоединись к нему» и не воспользовалась приглашением к участию в проекте. Яро защищая, в первую очередь, интересы Украины, сегодня именно она страдает больше всех от последствий этой ошибки. Более того, в отношениях с Германией Польша не перестаёт поднимать тему военных репараций. Всё чаше раздаются голоса, даже в немецкой прессе, что Германия вычеркнула Польшу как своего европейского партнёра.

Маргинализацию Польши, которая подразумевает по собой альтернативный сценарий в попытках примириться с незаконным антиевропейским правительством партии «Право и справедливость», некоторые европейские столицы могут посчитать неизбежной. Некоторые из них даже будут этому рады. Раз в рамках европейского проекта нет шансов на лояльную и кооперативную позицию, Польшу можно проигнорировать, превратить её в страну рабочей силы и некий буфер между ними и Россией. Возможно они оставят идею борьбы с движением польэкзиста и сделают ставку на Европу двух скоростей. В этом случае возьмёт верх холодный экономический прагматизм, в котором у слабой и беззащитной Польши просто-напросто не будет никаких шансов. «Наши внуки проклянут нас за то, что мы дали на это согласие», — предупреждают эксперты.

В статье аналитики предлагают определиться с тем, какое место Польши в ЕС хотят видеть поляки через 10-20 лет. «Уход польского правительства от нынешнего политического курса, который противоречит польским национальным интересам, необходим, хотя его и сложно себе представить. Поэтому, к сожалению, нас ждет дальнейшее падение и одиночество(…)», — констатируют они.