Daily Express: Дональд Туск предрёк распад ЕС из-за поведения Польши и Венгрии

Экс-глава Евросовета Дональд Туск предположил, что ЕС грозит развал. По словам политика, если другие участники блока последуют примеру Варшавы и Будапешта, которые вступили в открытое противостояние с Брюсселем, то организация может прекратить своё существование, сообщает Daily Express.

Бывший президент Европейского совета Дональд Туск предупредил, что ЕС может быть разрушен изнутри. Его слова прозвучали на фоне продолжающегося противостояния организации с Польшей и Венгрией, пишет Daily Express.

По словам Туска, различные ссоры, назревающие в Восточной Европе, могут запустить процесс, который приведёт к развалу блока. Варшава и Будапешт уже расходятся с Брюсселем по таким вопросам, как независимость судебной власти и свобода прессы.

В недавнем телеинтервью Туск предположил, что, если другие члены ЕС последуют примеру Польши и Венгрии, то блок может распасться. «Если найдётся больше таких стран, которые настаивают на нанесении ущерба Европейскому союзу, то это может фактически означать конец этой организации», — отметил политик.

Хотя Туск не рассказал, как именно в его представлении могут развиваться события, он предположил, что окончательный распад европейского блока весьма вероятен. «Мы не выйдем из ЕС завтра, и ЕС не развалится послезавтра, — сказал он. — Это процессы, на которые могут уйти годы».

Европейская комиссия начала судебный процесс против Венгрии в связи с новым законом, который запрещает школам страны использовать материалы, пропагандирующие гомосексуализм. В четверг организация также запустила процедуру против Польши, которая ввела «свободные от ЛГБТ-идеологии зоны» в некоторых регионах.

Комиссия раскритиковала обе страны за их действия, «противоречащие основным ценностям» ЕС. Более того, её президент Урсула фон дер Ляйен назвала венгерский закон «позором», напоминает Daily Express.

Конституционный суд Польши постановил, что страна не должна подчиняться требованиям высшего суда ЕС. «Отказ выполнять решения Европейского суда в Польше — это явный шаг к выходу Польши из ЕС. Мы опасаемся, что польское правительство идёт по пути «полексита», — заявил член Европейского парламента от Нидерландов Йерун Ленаерс.

Не существует закона, который позволял бы легально исключить страну из ЕС. Туск, который в настоящий момент возглавляет главную оппозиционную партию Польши «Гражданская платформа», напомнил, что выход из блока зависит от воли народа.

«Не Польша, но Ярослав Качиньский вместе со своей партией выходят из ЕС. Только поляки могут эффективно препятствовать этому», — написал Туск в Twitter.

Между тем опросы общественного мнения показывают, что большинство поляков поддерживают сохранение их страны в ЕС. Следовательно, успех «полексита» является маловероятным, заключает Daily Express.