CNN: Евросоюз ждёт непростая осень

Евросоюзу этой осенью предстоит разбираться не только с неприятными последствиями брексита и пандемии коронавируса, пишет CNN. После вступившего в силу венгерского закона, направленного против ЛГБТ-сообщества, 27 членов блока теперь готовятся к масштабному спору по поводу верховенства закона, а также прав секс-меньшинств. При этом в Брюсселе понятия не имеют, чем всё это закончится, отмечается в статье.

Европейский союз готовится к непростой осени, пишет CNN. Помимо неприятных последствий брексита — возможно, крупнейшего кризиса, постигшего блок с момента его создания, — и помимо восстановления от глобальной пандемии, 27 государств-членов готовятся к огромному спору по поводу верховенства закона и прав ЛГБТ-сообщества, а также по поводу того, какую роль и то, и другое должно играть в будущем ЕС.



Некоторое время напряжённость нарастала, но два события последних дней показали, что эту проблему больше нельзя игнорировать.



Венгрия, возглавляемая правым популистом Виктором Орбаном, ввела в действие новый закон, запрещающий использование в школах информации, «пропагандирующей» гомосексуальность и смену пола. Венгерское правительство утверждает, что это делается для защиты детей, хотя критики считают, что запрет доступа к такой информации стигматизирует ЛГБТ, подвергая их риску столкнуться с дискриминацией и вспышками насилия.



А в среду на этой неделе члены Европарламента представили Европейской комиссии, исполнительной ветви власти блока, судебное дело о лишении Венгрии финансирования со стороны ЕС, поскольку та не выполняет свои обязательства в качестве государства — члена Евросоюза.



Хотя в этом деле не упоминаются законы Венгрии, направленные против ЛГБТ, а вместо этого внимание акцентируется на посягательствах Будапешта на судебную независимость, депутаты Европарламента, представившие дело, дали понять CNN, что всё это взаимосвязано.



Каталин Чех, венгерский оппозиционный депутат Европарламента, пояснила, что это судебное разбирательство предусматривает лишение финансирования правительства Орбана с помощью так называемого механизма верховенства права, ссылающегося на «вопиющую коррумпированность» венгерского лидера. А коррупция, как она добавляет, «тесно связана с нарушениями прав человека, такими как недавние нападки на ЛГБТ-сообщество», поскольку «независимая судебная система также должна защищать права представителей ЛГБТ».



Между тем Венгрия — это отнюдь не единственная страна ЕС, которая в настоящее время подвергается критике за своё отношение к представителям ЛГБТ-сообщества. Так, например, Польшу активно критикуют за печально известные зоны, свободные от ЛГБТ. Как поясняет CNN, речь идёт о территориях, где «неприятие «идеологии» ЛГБТ символически прописано в законе на государственном и местном уровнях». И в Евросоюз уже поступали призывы лишить Варшаву финансирования.



Как поясняет издание, многие проблем, с которыми столкнулся ЕС, до недавнего времени были замаскированы единством, возникшим во время брексита среди 27 стран Евросоюза, которые тогда противостояли единому противнику — Лондону. Но после выхода Великобритании из ЕС борьба за сердце европейского проекта теперь идёт полным ходом.



Разделительную линию внутри блока часто характеризуют как противостояние запада и востока, как противостояние старых и новых членов. Многим членам ЕС, которые ранее были сателлитами СССР, пришлось из кожи вон лезть, чтобы доказать, что они готовы стать частью либерального Запада, основанного на правилах.



Но, как выразился Ронан МакКри, профессор европейского права из Университетского колледжа Лондона, «ЕС немного похож на ночной клуб со свирепыми вышибалами у дверей, но со слабой внутренней безопасностью. После того как вас пропустили внутрь, вы можете нарушать правила с гораздо менее серьёзными последствиями».



ЕС на протяжении своей истории умел улаживать вопросы, избегая при этом катастрофы. Однако большинство его кризисов были экономическими или откровенно политическими. Конфликты такого уровня из-за конкурирующих ценностей и культуры — довольно новая территория. И многих в Брюсселе пугает то, что, в отличие от экономического или политического кризиса, они, честно говоря, понятия не имеют, чем всё это закончится, подытоживает CNN.