Le Figaro: фон дер Ляйен «отчитала» нового председателя Совета Европы за отход от демократических принципов

В первый день своего председательства в Совете Европы премьер-министр Словении потерпел фиаско: как пишет Le Figaro, он совершил ошибку, поставив под сомнение неподкупность словенских судей. После этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала ему рекомендации по тому, как вести себя на новом посту, и в то же время жёстко раскритиковала премьер-министра за нарушение принципов правового государства в своей стране.

Председательство Словении в ЕС началось очень плохо, рассказывает Le Figaro: в четверг днём на пресс-конференции в Брдо председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен без улыбки под маской слушала выступление премьер-министра страны Янеза Янши. Затем она взяла слово и сперва высказалась по вопросам климата и плана восстановления европейской экономики – Словении на эти цели выделено €2,5 млрд.

Однако затем глава Еврокомиссии выступила с предостережением — таким мощным, что Янша изменился в лице, отмечает французская газета. Урсула фон дер Ляйен напомнила, что страна-председатель играет важную роль в решении актуальных проблем — например, её лидер управляет обсуждениями в Совете Европы на основании доклада о верховенстве закона, который будет опубликован до конца июля. «В такой решающий момент, когда мы подготавливаем и финансируем сообща восстановление нашей экономики, доверие является нашим самым ценным благом», — подчеркнула политик.

Далее она дала новоиспечённому главе Совета Европы рекомендации, которые, по мнению издания, звучали скорее как критические замечания: «Доверяйте прочным институтам. Доверяйте независимой и эффективной судебной системе. Доверяйте свободным, независимым и хорошо финансируемым СМИ. Верьте, что свобода слова, этническое разнообразие и равенство всегда соблюдаются, как всегда соблюдаются принцип верховенства закона и европейские ценности». Урсула фон дер Ляйен добавила, что именно так Евросоюз может «заслужить уважение мирового сообщества» и именно такой подход «является ключом к восстановлению и совместной жизни в качестве союза». «И чтобы внести ясность: политический диалог требует уважения всех демократических политических партий», — добавила в заключение председатель Еврокомиссии.

В нескольких фразах глава руководящего органа ЕС перечислила все претензии Брюсселя к политике словенских властей, анализирует её выступление Le Figaro. Говоря об «уважении» демократических политических партий, фон дер Ляйен делает отсылку к случаю, который случился чуть раньше на встрече с правительством Словении. По свидетельствам одного из участников, обсуждения проходили обычно, говорили о приоритетах новой страны-председателя, однако потом на экране продемонстрировали фотографию, которая была сделана несколько лет назад во время кампании перед выборами в Европарламент. На этом снимке словенские евродепутаты и судьи участвовали в общем пикнике. «Посмотрите, как работает судебная система в Словении, которая много раз выносила мне приговор», — прокомментировал изображение Янша и назвал людей на фото «коммунистическими судьями».

Атмосфера заседания сразу стала тяжёлой, потому что руководство Словении обвиняют в отсутствии независимости судебной системы. «Янша ошибся моментом. Он выстрелил себе в ногу», — считает анонимный источник газеты. Урсула фон дер Ляйен и заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс тотчас выразили свой протест, причём Тиммерманс решил не участвовать в традиционной фотосессии. «Я просто не мог стоять на одной сцене с премьер-министром Яншей после такого недопустимого выпада и клеветы на двух судей и двух депутатов альянса социалистов и демократов», — объяснил он свой поступок. Тиммерманс добавил, что «независимость судебной системы и уважение роли избранных евродепутатов являются основой правопорядка».

Во время всё той же пресс-конференции словенский лидер продолжил выражать свои взгляды, отвечая на вопросы журналистов о свободе СМИ, которые подвергаются притеснениям со стороны властей Словении, или недовольстве европейской прокуратуры тем, что Любляна до сих пор не назначила своих прокуроров-делегатов. Янез Янша в заметном замешательстве раздал множество обещаний, в том числе «найти быстрое решение, чтобы разблокировать фонды» для финансовой помощи национальному новостному агентству STA, которое было лишено господдержки. Также он заверил, что снова началась процедура по назначению прокуроров, а что касается председательства Словении в ЕС, то его страна станет «честным посредником» в урегулировании конфликтов, которые волнуют Евросоюз, особенно в вопросе соблюдения принципов правового государства.

В то же время на пресс-конференции премьер-министр Янша отстаивал своё мнение о ценностях Евросоюза. По его мнению, ЕС никогда не сможет стать «плавильным котлом». «Если вы думаете, что Европейский союз, состоящий из 27 стран-членов, через несколько лет или десятилетий станет плавильным котлом, где мы будем думать одинаково, тогда вам надо ещё раз подумать», — подчеркнул лидер Словении. Примерно о том же он говорил на прошлой неделе на заседании ЕС, посвящённом скандально известному закону против ЛГБТ-сообщества, который ввела Венгрия. За несколько дней до начала председательства своей страны в Совете Европы Янша, однако, не стал активно защищать Будапешт: он объяснил, что прочёл много статей по этому вопросу, но не сам закон.

Как пишет в заключение Le Figaro, проблема ценностей в любом случае скоро снова возникнет: она будет одной из тем на конференции по будущему Европы, а также фигурирует в начале списка приоритетов председательства Словении. В прошлую пятницу после заседания Совета Европы президент Франции Эммануэль Макрон завил, что в «посткоммунистических обществах» наблюдается «подъём нелиберальной демократии», которая «подрывает то, что составляет сердце западной либеральной демократии».