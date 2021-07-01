Le Monde: Меркель уходит с европейской сцены на фоне двух дипломатических провалов

Недавний европейский саммит в верхах, по всей видимости, стал последним для канцлера ФРГ Ангелы Меркель перед намеченными на конец сентября парламентскими выборами в Германии, которые ознаменуют её уход из большой политики, пишет Le Monde. Причём Меркель уходит с политической арены на фоне двух дипломатических провалов, связанных с Россией и с Китаем, и в обоих случаях она проявила нехарактерную для себя спешку, подчёркивается в статье.

В начале 1990-х годов, когда Гельмут Коль и Франсуа Миттеран продвигали своё видение будущего Европы, им было гораздо проще принимать какие-то меры, пишет Le Monde. Тогда лидерам двух ведущих стран ЕС было достаточно просто договориться между собой — а затем направить соответствующие предложения главе Европейского совета с просьбой «передать послание другим членам», и дело было сделано.



Так было, например, 27 октября 1993 года, накануне внеочередного европейского саммита по реализации Маастрихтского договора. Однако в те времена в состав Евросоюза входило лишь немногим более десятка государств, напоминает автор, и с тех пор их число уже возросло более чем вдвое.



По его мнению, главным ударом по франко-немецкому тандему стала «разнородность» — и Ангеле Меркель пришлось констатировать это по итогам дискуссии, касающейся отношений с Россией и Венгрией, которая состоялась в рамках заседания Евросовета 24 и 25 июня и продолжалась несколько часов. В итоге канцлер ФРГ «потерпела сокрушительный провал» и признала, что её «опечалил» отказ от предложенной ранее идеи провести европейский саммит при участии президента России Владимира Путина.



По словам Меркель, это свидетельствует о том, что у членов ЕС «недостаточно доверия друг к другу», и с этим сложно спорить. Разочарование Меркель можно понять, поскольку она уходит с европейской сцены «на фоне двух дипломатических провалов», отмечается в статье: «Что показательно, эти неудачи связаны с Китаем и Россией, и в обоих случаях она проявила нехарактерную для себя спешку».



Недавний европейский саммит стал последним для канцлера ФРГ перед намеченными на 26 сентября парламентскими выборами в Германии, которые ознаменуют её уход из большой политики после 16 лет у власти, поясняет автор. По его мнению, эпизод с Россией при этом оказался крайне болезненным, поскольку он «ударил в самое сердце Европы после холодной войны, а также по картине мира Ангелы Меркель».



Дело в том, что всего лишь через несколько дней после встречи с новым президентом США Джо Байденом, который приехал в Европу, чтобы укрепить отношения с союзниками и провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, Меркель приняла в Берлине французского президента Эммануэля Макрона и провела с ним долгую беседу о России, напоминает автор. Канцлер ФРГ также озвучила Макрону свою идею — предложить Европейскому совету «перезапустить» диалог Европы с Москвой, который был заморожен в 2014 году.



При этом ключевым мероприятием должен был стать саммит глав государств и правительств ЕС при участии президента России. И несмотря на ряд возражений, Макрон не мог не одобрить идею возобновления диалога с Москвой, поскольку сам безуспешно пытался добиться этого с 2019 года, заработав стойкую неприязнь со стороны ряда европейских партнёров, подчёркивается в статье: «И тот факт, что эти самые партнёры аплодисментами встретили саммит Путина и Байдена, также действовал ему на нервы».



Тем временем Меркель провела телефонные беседы и с Путиным, и с президентом Украины Владимиром Зеленским, напоминает автор. А 22 июня Путин опубликовал на страницах немецкого издания Die Zeit «довольно мягкую по содержанию» статью с призывом к восстановлению полноценного партнёрства с Европой.



Однако проблема заключается в том, что Меркель «забыла» обсудить этот франко-немецкий проект с другими европейцами, которые узнали о нём лишь накануне общего европейского саммита и пришли в негодование, говорится в статье. Прошедшая вечером первого дня дискуссия оказалась напряжённой, и в результате страны Балтии, а также Польша и Швеция категорически отвергли эту идею, пишет Le Mond.



Но почему же Меркель принялась активно продвигать свою инициативу, не приложив ни малейших усилий для предварительной дипломатической подготовки? По мнению автора, это связано с её стремлением отстоять «европейский суверенитет» в вопросах контактов с Россией: ведь если недавно возобновился российско-американский диалог, то Европа тоже имеет право самостоятельно обсуждать с Москвой вопросы, представляющие интерес для обеих сторон. Но попытка Меркель закончилась провалом, а Макрон, в свою очередь, лишь «сделал хорошую мину» и заявил, «что обсуждение продвинулось вперёд», говорится в статье.



Что же касается Китая, Меркель поспешила воспользоваться влиянием, которое давало ей председательство Германии в Евросоюзе до 31 декабря 2020 года, чтобы успеть протолкнуть подписание глобального инвестиционного соглашения Европы и Пекина. Эта договорённость была достигнута 30 декабря, после прошедшего по видеосвязи саммита с китайским лидером Си Цзиньпином. Однако данное соглашение натолкнулось затем на резкое противодействие Европарламента, а на фоне нынешнего обострения отношений с Китаем выглядит нежизнеспособным, пишет Le Monde.



Возможно, канцлер ФРГ мечтала сформировать перед уходом «исторический геополитический триптих» и красиво завершить свою карьеру в большой политике европейским саммитом с Путиным, вслед за прошлогодней встречей с Си Цзиньпином и июльскими переговорами с Байденом, предполагает автор. Однако недавнее развитие событий, по его мнению, ярко демонстрирует глубину влияния «посткоммунистических» стран Восточной Европы на современное развитие Евросоюза.



«Будь то неприятие открытого общества Венгрией Виктора Орбана или отказ Прибалтики возобновить диалог с Путиным, историческое и географическое наследие этих стран в полной мере проявляет себя», — подчёркивается в статье. И если Коль и Миттеран полагали когда-то, что с помощью объединения Европы «смогут закрыть счета холодной войны», то Меркель и Макрон вновь недавно убедились, что на практике до этого ещё очень далеко, заключает Le Mone.